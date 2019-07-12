Названы самые распространенные виды рака в России

Минздраве назвали виды рака, которые наиболее часто диагностировались у россиян в 2018 году, пишет RT.

Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тысячи случаев. На втором месте — рак молочной железы (70,3 тысячи случаев).

Кроме того, в число наиболее распространенных онкологических заболеваний вошли рак трахеи, бронхов и легких (55,7 тысячи пациентов), рак предстательной железы (41,5 тысячи) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тысячи).