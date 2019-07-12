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Названы самые распространенные виды рака в России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Минздраве назвали виды рака, которые наиболее часто диагностировались у россиян в 2018 году, пишет RT.
Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы) — 78,5 тысячи случаев. На втором месте — рак молочной железы (70,3 тысячи случаев).
Кроме того, в число наиболее распространенных онкологических заболеваний вошли рак трахеи, бронхов и легких (55,7 тысячи пациентов), рак предстательной железы (41,5 тысячи) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тысячи).
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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