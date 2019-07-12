Как на самом деле нужно принимать лекарства

Далеко не все дают себе труд внимательно изучить инструкцию к лекарственному препарату, а многие и вовсе сами себе назначают таблетки и принимают их как придется. На самом деле существуют определенные правила приема разных лекарственных средств.

Время

Чтобы лекарство принесло максимальную пользу, нужно обеспечить его равномерное поступление в организм. Это значит, что таблетки, рекомендованные один раз в сутки, необходимо пить в одно и тоже время, два раза в сутки — с интервалом 12 часов, три раза — с интервалом в 8 часов и так далее.

Еда

В зависимости от вида препарата, назначают его прием до, после или вовремя еды. Таблетки, рекомендованные до еды, нужно принять не позже чем за 30 минут, после еды — через 1,5-2 часа. После полоскания горла, применения спреев, аэрозолей или леденцов должно пройти не менее полутора часов, прежде чем можно будет что-то съесть или выпить.

Вода

Запивать любые таблетки нужно чистой негазированной водой объемом не менее 100 мл (примерно полстакана), все остальные напитки — чай, кофе, сок, лимонад, минералка с газом — могут вступить в реакцию с действующим веществом препарата и повлиять на его эффективность.

Доза

Если таблетка покрыта оболочкой, это значит, что ее нужно принимать только целиком, иначе действующее вещество может измениться или вовсе разрушиться под действием кислоты, содержащейся в желудке. Если на таблетку не нанесена специальная риска, ее нельзя делить на половинки и четвертинки, опять же, чтобы не снизить эффективность.

Сочетаемость

Желательно не принимать разные таблетки одновременно, если это не рекомендует врач. Например, энтеросорбенты (активированный уголь и другие) нарушают всасываемость препарата и его прием становится просто бессмысленным.