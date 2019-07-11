Врачи: пляжная обувь опасна для здоровья

Сланцы, они же шлепанцы, или, если официально — сандалии прочно вошли в летний гардероб и вызвали обеспокоенность у врачей. Как отмечает Камилла ЛОНГ из Баптистского медицинского центра «Уэйк Форест» в Северной Каролине, основная проблема в том, что для «фиксации» сланцев люди инстинктивно поджимают пальцы, и это может довести до смены манеры хождения, а также вызвать боль в спине, пятках и икроножных мышцах.

Кроме того, со временем может развиться плантарный фасциит (заболевание, основным симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке), на восстановление после диагностики которого уходит около года. Чтобы избежать этих бед, нужно выбирать сандалии, которые при ходьбе сгибаются в том же месте, что и стопа. Также эксперты посоветовали не надевать сланцы, если предстоит провести долгое время на ногах.