Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа смертельная опасность натуральных соков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французские ученые пришли к выводу, что натуральные фруктовые соки повышают риск развития рака примерно в той же степени, что и содовая. Статья с результатами научной работы опубликована в British Medical Journal.
В исследовании приняли участие 101 257 участников, средний возраст которых достигал 42 лет. Специалисты оценили суточное потребление напитков, содержащих сахар или искусственные подсластители, с помощью специальных пищевых опросников, разработанных для учета приема 3300 различных продуктов. Была проанализирована связь между напитками и возможным развитием злокачественных опухолей в будущем, включая рак груди, простаты, толстой и прямой кишки.
Оказалось, что потребление напитков с добавленным сахаром связано с повышением риска развития рака любого типа на 18 процентов, а рака груди — на 22 процента. Искусственные подсластители (а также несладкие чай и кофе) в этом отношении оказались безопасны, но любовь к натуральным сокам (содержат сахар в количестве 10 грамм на 100 миллилитров) коррелировала с ростом вероятности появления рака на 12 процентов.
Наличие корреляции не обязательно означает причинно-следственную взаимосвязь. Однако ученые полагают, что потребление натуральных соков действительно является независимым фактором онкогенеза в дополнение к ожирению. Так, углеводы в напитках могут оказывать влияние на висцеральный жир, уровень сахара в крови и воспалительные процессы.
Последние новости
С-400 окружат Сирию Европейский суд снял санкции с Януковича и его команды Путин отреагировал на предложение Зеленского
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тихий инфаркт» оборачивается остановкой сердца
Каковы первые признаки крымской лихорадки, которую переносят клещи?
Ученые назвали новый метод похудения1
Правда ли, что крем «Спасатель» помогает от всего7
Сушилки для рук оказались опасны для детей
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
04:07
Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще
Болезни и лекарства
10:08
Почему врачи против арбузов до середины августа
ЗОЖ
24:07
Как отказ от прививок может вернуть Средневековье
Болезни и лекарства
00:39
Россияне начали экономить на лекарствах
Болезни и лекарства
00:30
Как выжил новорожденный с весом 590 грамм
Наука
10:57
Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше
Наука
00:32
Россиян предупредили об опасности барефутинга
Новости
01:21
Врачи развенчали мифы об онкологии
Болезни и лекарства
02:00
Почему немеют руки
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение