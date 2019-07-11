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Как газировка и соки в пакетах убивают ваш желудок 

Рамблер 3 часа назад
Практически каждый прием пищи дома или в кафе не проходит без вопроса «а есть что попить?». И чаще всего мы выбираем вкусный сладкий напиток вроде любимой газировки или пакетированного фруктового сока.
Однако на самом деле такими напитками мы наносим серьезный урон нашему здоровью. Так, против газировки и соков в пактах выступают многие врачи и эксперты.
Специалисты уверены, что газированная вода с добавлением сахара, его заменителей, консервантов и ароматизаторов принесет вашему здоровью только вред. Большое количество сахара в составе поднимает уровень глюкозы в крови и заставляет поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин. Такие скачки сахара могут привезти к развитию диабета.
Как известно, газированные напитки получают при помощи углекислого газа, который оказываясь в желудочно-кишечном тракте, раздражает его слизистую оболочку и вызывает воспаления.
Кроме того, углекислый газ расширяет стенки желудка и усиливает секрецию желудочного сока, что приводит к обильному выделению газов.
Примерно такой же вред вашему желудку приносят пакетированные соки. Представьте, что в стакане сока содержится около 6 ложек сахара! От частого употребления таких соков также резко увеличивается риск развития диабета.
Консерванты в составе и повышенная кислотность напитка также приводит к развитию гастрита и язвы желудка. В соках низкого качества присутствуют и различные стабилизаторы, которые разрушают микрофлору организма и снижают иммунитет.
Из-за таких свойств сладкой газировки и пакетированных соков, врачи особенно не рекомендуют давать их детям.
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Болезни и лекарства , Видео
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