Как газировка и соки в пакетах убивают ваш желудок

Практически каждый прием пищи дома или в кафе не проходит без вопроса «а есть что попить?». И чаще всего мы выбираем вкусный сладкий напиток вроде любимой газировки или пакетированного фруктового сока.

Однако на самом деле такими напитками мы наносим серьезный урон нашему здоровью. Так, против газировки и соков в пактах выступают многие врачи и эксперты.

Специалисты уверены, что газированная вода с добавлением сахара, его заменителей, консервантов и ароматизаторов принесет вашему здоровью только вред. Большое количество сахара в составе поднимает уровень глюкозы в крови и заставляет поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин. Такие скачки сахара могут привезти к развитию диабета.

Как известно, газированные напитки получают при помощи углекислого газа, который оказываясь в желудочно-кишечном тракте, раздражает его слизистую оболочку и вызывает воспаления.

Кроме того, углекислый газ расширяет стенки желудка и усиливает секрецию желудочного сока, что приводит к обильному выделению газов.

Примерно такой же вред вашему желудку приносят пакетированные соки. Представьте, что в стакане сока содержится около 6 ложек сахара! От частого употребления таких соков также резко увеличивается риск развития диабета.

Консерванты в составе и повышенная кислотность напитка также приводит к развитию гастрита и язвы желудка. В соках низкого качества присутствуют и различные стабилизаторы, которые разрушают микрофлору организма и снижают иммунитет.

Из-за таких свойств сладкой газировки и пакетированных соков, врачи особенно не рекомендуют давать их детям.