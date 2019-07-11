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Как отказ от прививок может вернуть Средневековье 

Рамблер 1 час назад
Вакцины помогли человечеству победить много неизлечимых болезней, но массовый отказ от прививок, в последние годы захвативший мир, может отбросить нас в Средневековье. Всемирная организация здравоохранения ещё недавно говорила, что к 2020 году корь будет полностью побеждена, и на то были реальные причины. Но люди начали отказываться от вакцинации, так что теперь повсеместно вспыхивают эпидемии кори, а смертность от неё неуклонно растёт. Сейчас ВОЗ уже громко заявляет, что антипрививочники несут угрозу не меньшую, чем климатические изменения или ухудшение экологии. Кто принуждает людей отказывать от прививок и причём здесь деньги?
Болезни и лекарства , Видео , Наука , ВОЗ
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