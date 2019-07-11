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Врачи назвали три симптома разрушения печени 

Рамблер 2 часа назад
Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени. От заболеваний этого органа могут страдать не менее 30% населения нашей планеты, пишет портал "Медикфорум".
Первый симптом — астеновегетативный. Он напоминает начало простуды. Больной чувствует слабость, упадок сил, у него повышается температура и возникает раздражительность. Могут мучить частые головные боли.
Вторым симптомом, говорящим о больной печени, считается диспептический. Он характеризуется нарушением аппетита, расстройства желудка чередуются с запорами, может возникнуть вздутие живота, горечь во рту, ощущение тяжести с правой стороны живота. Также кожа может стать бледно-желтой и начать зудеть.
Геморрагический синдром характеризуется кровотечениями из носа, беспричинной потерей веса. Могут начать отекать ноги. а на лице и теле без видимых причин начнут появляться синяки. Когда печень не справляется с выведением токсинов, развивается энцефалопатия (дегенеративные изменения в тканях головного мозга).
При обнаружении у себя любых из трех признаков нужно обратиться к врачу.
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Болезни и лекарства , Видео
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