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Мать разглядела слезы в глазах «покойного» сына и спасла его от кремации заживо 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В индийской деревне Пиллаламарри, штат Телингана, 18-летний юноша «ожил» после того, как врачи признали его мертвым. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Гэндэм Киран был госпитализирован 26 июня с жалобами на высокую температуру и рвоту, и врачи диагностировали у него тяжелую форму гепатита. Спустя два дня юноше стало хуже, и его перевели в частную клинику по совету врачей. Индиец впал в кому, и 3 июля медики заявили родственникам, что мозг пациента умер, и шансов на его выживание больше нет.
Родители забрали Кирана, подключенного к аппарату жизнеобеспечения, домой, чтобы «он сделал последний вдох на родине». Во время подготовки к кремации юноши мать заметила, что в его глазах появились слезы. Она немедленно вызвала врача. Прибывший на место доктор осмотрел юношу и заявил, что его сердце еще бьется. Он заявил, что семья не зря не отключила Кирана от аппарата.
Юношу вновь доставили в больницу. Спустя три дня он очнулся и даже смог «разговаривать тихим голосом». В воскресенье, 7 июля, его выписали. Киран продолжит лечение дома.
В начале июля сообщалось об индийце, который внезапно начал шевелиться во время собственных похорон. Церемонию прервали, и его немедленно доставили в больницу. По словам врачей, он находится в критическом состоянии, но его мозг «однозначно жив».
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Болезни и лекарства , Новости
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