Более 200 человек заразились кишечной инфекцией в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.
Речь идет об заболевших в психоневрологическом диспансере, где и произошла вспышка.
Как рассказали в учреждении, в настоящее время большинство из 214 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии. Все больные находятся под присмотром специалистов.
До этого было известно о 135 заболевших в диспансере в Эльбане. Тогда часть из них отправили в больничное учреждение Амурска.
Ранее сообщалось, что дети вновь отравились в российском лагере.