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Эпидемия кишечной инфекцией добралась до нового города России 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Более 200 человек заразились кишечной инфекцией в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.
Речь идет об заболевших в психоневрологическом диспансере, где и произошла вспышка.
Как рассказали в учреждении, в настоящее время большинство из 214 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии. Все больные находятся под присмотром специалистов.
До этого было известно о 135 заболевших в диспансере в Эльбане. Тогда часть из них отправили в больничное учреждение Амурска.
Ранее сообщалось, что дети вновь отравились в российском лагере.
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Болезни и лекарства , Новости , ИТАР-ТАСС
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