Заболевания, которые можно привезти из отпуска

Отправляясь на отдых за рубеж, мы частенько не отдаем себе отчета в том, что даже в давно обрусевшей Турции бывают вполне себе экзотические заболевания, о которых у нас в стране слышали только продвинутые врачи.

Вирус Зика, желтая лихорадка и лихорадка Денге

Эта болезнь крайне опасна и распространена в странах Латинской Америки и Западной Африки. Желтая лихорадка, как и вирус Зика или лихорадка Денге, передается комарами. Комары кусают переносчиков заболеваний, а затем могут укусить туриста, передав ему возбудителя заболевания. Кроме того, заболевания могут передаваться половым путем.

Симптомы вируса Зика: головная боль, сыпь, конъюктивит, лихорадка и боль в суставах. Но встречаются случаи, когда заболевание протекает без симптомов.

Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, можно лечить с помощью обычных болеутоляющих и жаропонижающих лекарств, покоя и обильного питья. Специфической вакцины против вируса Зика пока не существует.

Против желтой лихорадки и лихорадки Денге, распростаняемой тем же видом комаров, существует вакцина. Туристам, отправляющимся в районы обитания данных комаров, лучше прививаться перед поездкой. Также стоит знать, что инкубационный период лихорадки Денге составляет около двух недель. Если вы после возвращения вдруг почуствовали себя плохо, то необходимо обратиться к врачу и обязательно рассказать, что вы были в заграничной поездке.

Вирус Коксаки

Коксаки — главная тема в отпускной период на форумах молодых мам. Родители переживают, что их дети могут подцепить это заболевание во время отдыха. И их опасения не беспочвенны, ведь вирус передается через плохо вымытые фрукты и другую еду.

Симпомы: высокая температура, слабость, сыпь.

Самое главное во время отпуска — соблюдать гигиену: мыть руки, пить бутилированную воду. А если в вашем отеле были случаи заболеваний, то стоит воздержаться от посещения бассейна.

Кишечные инфекции

Если вы отдыхаете в странах Азии, Индии или в Африке, то, даже чистя зубы, не следует полоскать рот водой из-под крана. А дело в том, что в воде приличное количество различных бактерий, которые вызывают расстройство кишечника. Многие местные жители уже обладают иммунитетом к этим маленьким пакостникам, а нам, как изнеженным российским бытом «гринго», такое соседство будет в новинку. Поэтому старайтесь не покупать готовую еду с рук и на рынках, пейте бутилированную воду и тщательно мойте руки перед едой и не только.

Верблюжий грипп

Все мы прекрасно помним вспышки свиного и куриного гриппа. Верблюжий в этом смысле не так раскручен, но в странах Ближнего Востока он весьма распространен и по-научному называется ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Симптомы MERS: высокая температура, кашель, одышка.

Казалось бы, судя по симптоматике, болезнь не смертельная, однако не стоит воспринимать верблюжий грипп как очередную «недомогайку». В последние годы в Саудовской Аравии скончался практически каждый третий из более чем 2000 заболевших. Никаких специальных лекарств от MERS нет, как и вакцины. Переносчиками заболеваний являются, как вы уже догадались, верблюды. Причем сами они от этого не страдают и вида не подают. Поэтому если вы решили отправиться на Ближний Восток, то лучше откажите себе в удовольствии посетить верблюжьи фермы и другие места скоплений этих животных.