Почему летом болят уши

Авиаперелеты, купание в водоемах и другие сезонные причины могут привести к проблемам с ушами. WomanHit.ru узнал, как сохранить их здоровыми

В жаркое время года уши могут воспалиться по нескольким причинам.

Переохлаждение. В жару мы стремимся в помещение с кондиционером, который гоняет струи ледяного воздуха, принимаем холодный душ, пьем напитки со льдом — все это может вызвать переохлаждение и способствует развитию инфекций.

Купание. Большинство из нас летом стремится на море или речку. Окунуться в воду с головой в жаркий день любят многие. Но именно в таких ситуациях в уши попадает вода. Особую опасность представляют грязные водоемы, кишащие бактериями и другими болезнетворными организмами. Кроме того, из-за жары в ухе образуется влажная среда, которая способствует развитию грибковых инфекций.

Авиаперелеты. Боль в ухе возникает, когда происходит нарушение давления между средним ухом и окружающей средой. При этом боль может появиться как у маленьких детей, так и у взрослых.

Механические травмы. К ним приводит неосторожное использование ушных палочек, а также спичек и других предметов, не приспособленных для ухода за ушной раковиной.

Чтобы и летом уши не болели, нужно быть аккуратными и соблюдать несколько правил. Не сидеть под кондиционером и холодной струей воздуха. Разница температур в помещении и на улице не должна превышать семи градусов.

Вода в уши попадает любому купающемуся. Но не все умеют от нее избавляться. Старый дедовский способ — это приложить ладонь к уху и попрыгать на ноге, расположенной на стороне зажатого уха. Можно не допускать попадания воды в слуховой проход. Для этого нужно скатать ватный шарик, смазать его вазелином и вставить в ухо. После купания вынуть, а перед заходом в воду сделать новый. Уши обязательно нужно протирать и ни в коем случае не ковырять в них палочками или мизинцами. Можно скатать из ваты плотные палочки, или, как их называют, турунды. И аккуратно вставить в ухо. Немного посидеть, пока вата впитает всю воду.

Есть несколько способов избавиться от неприятных ощущений во время полета. Наиболее распространенный — это продуть уши: закрыть пальцами ноздри, сжать губы и с силой выдохнуть воздух из носа. Еще помогает зевание. Можно приоткрыть рот и попытаться сглотнуть. Для малышей нужна бутылочка с питьем, для детей постарше и взрослых — леденцы или жвачка. Они тоже помогут справиться с закладыванием ушей. Перед полетом многие рекомендуют воспользоваться сосудосуживающими каплями для носа. Особенно они помогают малышам, которые не смогут сами зевнуть или продуть уши.

И самое главное, если после полета или купания уши беспокоят неприятными ощущениями, заложенностью или даже болью, то нужно не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту.