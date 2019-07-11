Редкая болезнь заставила девочку прятаться от солнца

В английском графстве Норфолк девочка родилась без радужной оболочки глаз и вынуждена ежедневно носить солнцезащитные очки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Двухлетняя Рианнон Кей (Rhiannon Kay) страдает редким врожденным заболеванием аниридия, которое сопровождается светобоязнью. Из-за отсутствия радужной оболочки ее глаза не могут контролировать интенсивность поступающего света. Родители тщательно следят, чтобы в дневное время в доме были опущены жалюзи. Отправляясь на улицу, девочка в любое время год надевает головной убор и солнцезащитные очки.

С возрастом у юной Кей развился нистагм (непроизвольные повторяющиеся движения глаз высокой частоты — прим. «Ленты.ру») и катаракта. Ко всему прочему, у девочки близорукость. Доктора утверждают, что аниридия может спровоцировать рак почки. «Страшно предположить, что твой ребенок может заболеть раком», — призналась 36-летняя мать девочки Тереза Кей (Teresa Kay).

«Однако у нее такой острый слух. Она может услышать, как у нашего дома остановилась машина, хотя я этого не слышу», — подчеркнула Тереза.

Аниридия встречается лишь у одного из 75 тысяч детей по всему миру. Болезнь сопровождается выраженным снижением остроты зрения, светобоязнью, горизонтальным нистагмом и иногда врожденной глаукомой.

В апреле сообщалось о жителе британского города Кингстон-Шпон-Халл, который всю жизнь избегал солнечного света из-за редкого наследственного заболевания. В 18 месяцев у Джошуа Барнфатера (Joshua Barnfather) обнаружили ксеродерму пигментную — мутацию, которая повышает чувствительность к ультрафиолетовому облучению.