Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкая болезнь заставила девочку прятаться от солнца 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
В английском графстве Норфолк девочка родилась без радужной оболочки глаз и вынуждена ежедневно носить солнцезащитные очки. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Двухлетняя Рианнон Кей (Rhiannon Kay) страдает редким врожденным заболеванием аниридия, которое сопровождается светобоязнью. Из-за отсутствия радужной оболочки ее глаза не могут контролировать интенсивность поступающего света. Родители тщательно следят, чтобы в дневное время в доме были опущены жалюзи. Отправляясь на улицу, девочка в любое время год надевает головной убор и солнцезащитные очки.
С возрастом у юной Кей развился нистагм (непроизвольные повторяющиеся движения глаз высокой частоты — прим. «Ленты.ру») и катаракта. Ко всему прочему, у девочки близорукость. Доктора утверждают, что аниридия может спровоцировать рак почки. «Страшно предположить, что твой ребенок может заболеть раком», — призналась 36-летняя мать девочки Тереза Кей (Teresa Kay).
«Однако у нее такой острый слух. Она может услышать, как у нашего дома остановилась машина, хотя я этого не слышу», — подчеркнула Тереза.
Аниридия встречается лишь у одного из 75 тысяч детей по всему миру. Болезнь сопровождается выраженным снижением остроты зрения, светобоязнью, горизонтальным нистагмом и иногда врожденной глаукомой.
В апреле сообщалось о жителе британского города Кингстон-Шпон-Халл, который всю жизнь избегал солнечного света из-за редкого наследственного заболевания. В 18 месяцев у Джошуа Барнфатера (Joshua Barnfather) обнаружили ксеродерму пигментную — мутацию, которая повышает чувствительность к ультрафиолетовому облучению.
Последние новости
Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму Замглавы Пенсионного фонда России задержали следователи В Москве напали на журналистку Bloomberg
Комментарии
Болезни и лекарства , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычки, которые вредят почкам
Как замедлить пульс без таблеток
Почему врачи против арбузов до середины августа1
Врачи назвали три симптома разрушения печени3
Мать спасла сына от кремации заживо
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
04:07
Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще
Болезни и лекарства
10:08
Почему врачи против арбузов до середины августа
ЗОЖ
00:30
Как выжил новорожденный с весом 590 грамм
Наука
10:57
Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше
Наука
00:32
Россиян предупредили об опасности барефутинга
Новости
01:21
Врачи развенчали мифы об онкологии
Болезни и лекарства
02:00
Почему немеют руки
Наука
09:33
Как найти рецепт долголетия
Наука ЗОЖ
03:18
Как проходить диспансеризацию
Новости ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение