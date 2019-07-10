О каких заболеваниях может говорить частая зевота

Зевота возникает из-за непроизвольного рефлекса, который заставляет нас широко раскрывать рот и глубоко вдыхать. Она позволяет охладить мозг, сконцентрировать внимание и говорит о возможном недосыпе. Зевательная реакция может запуститься вследствие эмпатии и цепной реакции, когда рядом зевает кто-то другой. Вопреки стереотипу, недостаток кислорода не провоцирует зевоту. Ученые из Университета Мэриленда провели эксперимент, в ходе которого попросили группу испытуемых какое-то время дышать воздухом с повышенным содержанием углекислого газа и воздухом, который обогащен кислородом. Это не произвело особого эффекта на появление зевоты. В среднем в день человек зевает от семи до 23 раз. Однако если это происходит в разы чаще, стоит задуматься, нет ли у вас проблем со здоровьем. Рассказываем, о каких болезнях может сообщать нам излишняя зевота.

Проблемы с печенью

Зевота может возникать у людей, которые страдают болезнями печени из-за гормонального сбоя и вызванной им сильной усталости.

Эпилепсия

Частое зевание — один из симптомов эпилепсии, но довольно редкий. Возникает как реакция организма на напряжение височных долей головного мозга. В них возникает спазм во время или после судорог.

Опухоль головного мозга

Частое зевание может говорить об опухоли мозга. Однако симптом проявляется в редких случаях: из-за сильной усталости и повышенной утомляемости.

Рассеянный склероз

Больные рассеянным склерозом начинают зевать из-за поражения ствола головного мозга. Эта часть регулирует работу гортани, жевательных и мимических мышц. При такой болезни в нем происходят изменения, что приводит к возникновению непроизвольных рефлексов, в том числе зевания и жевания.

Инсульт

Люди, только что перенесшие инсульт, обычно часто зевают. Доктора считают, что это помогает им отрегулировать температуру тела и мозга, которые нагреваются во время приступа. Зевота может усилиться и перед инсультом, поэтому не игнорируйте сопровождающие приступ симптомы, такие как односторонняя мимика, слабость и невозможность поднять руку, невнятная речь.

Проблемы с сердцем

При нарушении работы сердца стимуляция блуждающего нерва может спровоцировать зевательный рефлекс. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота начинается из-за понижения кровяного давления и замедления ритма сердца.

Синдром обструктивного апноэ

Зевание возникает и при синдроме обструктивного апноэ. При этом заболевании, которым страдает каждый пятый взрослый, люди не высыпаются, даже если ложатся вовремя и спят по восемь часов.

Болезнь проявляется как кратковременная остановка дыхания в сне. Когда поток воздуха восстанавливается, спящий может проснуться от ощущения удушения или захрапеть. Иногда больной может не подозревать об этой проблеме. Опасность недуга кроется в увеличении риска развития инсульта, инфаркта и преждевременной, внезапной смерти.

Ожирение

Люди, страдающие ожирением, могут зевать из-за нарушения работы щитовидной железы, которая возникает при несбалансированной диете. Замедление работы мозга или сдавливание грудной клетки под воздействием лишнего веса может привести к синдрому гиповентиляции легких (затруднение дыхания, невозможность глубоко вдохнуть). Синдром повышает количество углекислого газа, снижается объем кислорода в организме. Зевание в этом случае помогает регулировать поток воздуха.

Депрессия и тревога

У страдающих депрессией зевота может быть вызвана повышением уровня кортизола в крови, а также и употреблением лекарств. Некоторые антидепрессанты повышают количество гормона серотонина, который приводит к усталости.

Тревожное расстройство возникает из-за стресса и характеризуется повышением уровня кортизола. Снижение энергии и проблемы с работой сердца в данном случае провоцируют зевоту. Чем сильнее вы беспокоитесь, тем чаще начинаете зевать.