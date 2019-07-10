Врачи развенчали мифы об онкологии

Кто-то считает, что рак передается воздушно-капельным путем, другие, чтобы не заболеть, стараются не появляться на улице в солнечную погоду, третьи не пользуются микроволновками и сотовыми телефонами, опасаясь вреда для здоровья. Обычно пугает то, что непонятно. Вокруг онкологических заболеваний много слухов. В краевом Центре медпрофилактики «АиФ-Юг» помогли разобраться, что правда, а что миф.

Рак неизлечим?

Многие виды онкологических заболеваний поддаются лечению, особенно на ранних стадиях. Результат зависит от типа и разновидности недуга, поэтому так важно поставить правильный диагноз. Большую роль имеют точная диагностика и своевременно начатая терапия.

Есть также заблуждение, что рак не излечивается полностью и возвращается через некоторое время. На самом деле, нет причин так думать, современная статистика это не подтверждает. Многие пациенты полностью излечиваются и ведут обычную жизнь. После курса лечения нужно соблюдать предписания врача и обязательно наблюдаться у онколога.

Для успешного излечения большинства онкозаболеваний необходимо хирургическое вмешательство.

По факту, смертность от онкозаболеваний находится на втором месте в мире. На первом — заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, современные технологии позволяют продлить жизнь даже на поздних стадиях онкологии. Человек живет, постоянно принимая препараты или проходя курсы лечения. Также же живут и миллионы людей с другими заболеваниями — гепатитом С, сахарным диабетом, ревматоидным артритом, болезнью Паркинсона и др.

Рак — не грипп

В прошлом году в Москве разразился скандал. Жители одного из домов столицы начали сбор подписей против семей с онкобольными детьми, которые снимали жилье в их подъезде. Люди боялись заразиться онкологией. На самом же деле рак не инфекционное заболевание, поэтому он не заразен, не передается от одного человека к другому. Причины развития злокачественных опухолей могут быть самыми разными — наследственность, другие заболевания, гормональные изменения, но ни разу не были зафиксированы случаи передачи онкоклеток от одного человека другому через рукопожатие, поцелуй, кровь или воздушно-капельным путем. Скорее всего, этот миф имеет в своей основе психологический аспект — нежелание общаться с больным раком из-за страха, что любой может оказаться в подобной ситуации.

Еще один миф, что народные средства эффективнее методов традиционной медицины. Однако при онкологии не надо отказываться от протоколов лечения, принятых в традиционной медицине. Это может привести к необратимым последствиям. Народная медицина может быть использована только в качестве дополнительного метода лечения, причем только после консультации врача-онколога.

Есть мнение, что рак нельзя «тревожить». Но для успешного излечения большинства онкозаболеваний необходимо хирургическое вмешательство. Поэтому «не тревожить рак» — значит, подвергнуть опасности жизнь больного. Каждый человек сам принимает решение, как и у кого ему лечиться, но не следует слепо доверять экстрасенсам или врачевателям, следует критично относиться к любой информации.

Люди, ведущие правильный образ жизни, тоже болеют раком, а значит, ЗОЖ и правильное питание не имеют никакого значения для профилактики? Вероятность возникновения злокачественных опухолей во многом зависит от образа жизни человека — что ест, что пьет, чем дышит. Занятия спортом, правильное питание, отказ от алкоголя и курения — все это делает организм более крепким и устойчивым к разного рода заболеваниям.

Солнце — не враг

Говорят, сотовые телефоны вызывают рак. На данный же момент четкая связь между этими явлениями не установили. Вполне вероятно, что частое и продолжительное использование мобильного телефона вредит здоровью, впрочем, как и любая другая техника и бытовые приборы. Не следует во время сна класть телефон под подушку или рядом со спящим человеком.

Умеренное пребывание на солнце даже необходимо организму.

Мнение о том, что на солнце находиться нельзя, оно вызывает рак, тоже миф. На самом деле, нельзя находиться без защиты (крема, головного убора и одежды) под открытым солнцем с 12 до 16 часов дня, когда оно наиболее активно. Солнечные ожоги и правда могут спровоцировать рак кожи. Но палящее солнце не менее опасно и при других заболеваниях. Например, красная волчанка, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания щитовидной железы и др. В остальное время неактивные солнечные лучи полезны, и не только для детей, но и для подростков и взрослых людей. Умеренное пребывание на солнце даже необходимо организму.