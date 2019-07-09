Россиян предупредили о возможных эпидемиях

Россиянам пригрозили эпидемиями, которые могут возникнуть из-за кормления голубей. Об этом СМИ рассказала научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова

По мнению специалистов, дополнительно подкармливать голубей не стоит.

«Если их [голубей] начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это все эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека», — отметили эксперты.

Отметим, что в Магадане предусмотрены штрафы за кормление голубей от 2,5 до 5 тысяч рублей.