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Россиян предупредили о возможных эпидемиях 

Рамблер 2 часа назад
Россиянам пригрозили эпидемиями, которые могут возникнуть из-за кормления голубей. Об этом СМИ рассказала научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова.
По мнению специалистов, дополнительно подкармливать голубей не стоит.
«Если их [голубей] начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это все эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека», — отметили эксперты.
Отметим, что в Магадане предусмотрены штрафы за кормление голубей от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Болезни и лекарства , Видео , Елена Чернова
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