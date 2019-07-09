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Врачи: кто больше всего рискует заболеть меланомой 

Аргументы Недели 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Врачи назвали шесть фототипов кожи и объяснили, какие особенности своего эпидермиса должен знать человек, чтобы обезопасить себя от различных заболеваний, включая меланому.
Дерматолог из США Томас Фитцпатрик предложил классификацию «паспорта кожи». Она предусматривает шесть фототипов с учетом цвета волос и глаз. Данная теория основана на количестве меланина и его реакции на солнечное излучение, как сообщает портал "Дни24".
Знание фототипа эпидермиса помогает правильно определить время, безопасное для пребывания на пляже, подобрать средства с оптимальным индексом защиты от солнечного воздействия, снизив риск развития меланомы, считают эксперты.
Как пишет News.ru, врач дерматолог-косметолог Зоя Константинова отметила, что за последние пять лет число людей с большим количеством родинок возросло, а их образование провоцирует активное воздействие ультрафиолетовых лучей.
"Я бы посоветовала светлокожим и голубоглазым не загорать вообще. В часы солнечной активности им можно находиться только в тени, и желательно в майке", — рекомендовала медик.
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