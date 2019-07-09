Ученые: одновременный прием кальция и витамина D опасен

Специалисты Университета Западной Вирджинии (Соединенные Штаты) предостерегли от одновременного приема витамина D и кальция в форме пищевых добавок, так как повышается риск возникновения инсульта. Об этом сообщил «Царьград».

Ученые провели исследование, в котором приняли участие свыше пятисот тысяч человек. Выяснилось, что при сочетании витамина D и кальция вероятность инсульта повысилась на 17%, поскольку в сосудах образуются атеросклеротические бляшки.

Исходя из этого, ученые посоветовали потреблять такие добавки лишь в случае нехватки в организме соответствующих веществ.