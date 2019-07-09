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Ученые: одновременный прием кальция и витамина D опасен 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: pixabay
Специалисты Университета Западной Вирджинии (Соединенные Штаты) предостерегли от одновременного приема витамина D и кальция в форме пищевых добавок, так как повышается риск возникновения инсульта. Об этом сообщил «Царьград».
Ученые провели исследование, в котором приняли участие свыше пятисот тысяч человек. Выяснилось, что при сочетании витамина D и кальция вероятность инсульта повысилась на 17%, поскольку в сосудах образуются атеросклеротические бляшки.
Исходя из этого, ученые посоветовали потреблять такие добавки лишь в случае нехватки в организме соответствующих веществ.
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