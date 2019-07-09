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Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии 

360tv.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Профессиональные заболевания в 2018 году чаще всего выявляли у россиян, которые трудятся в горно-добывающей сфере. На долю шахтеров и нефтяников пришлась почти половина случаев проблем со здоровьем (47,5%).
Как сообщил RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора, на втором месте оказались сотрудники обрабатывающих производств. Доля работников этой сферы составила 27,3% от впервые зарегистрированных случаев.
Третье место в рейтинге наиболее опасных для здоровья сфер деятельности досталось представителям предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%).
Основными причинами, по которым врачи диагностируют работникам профессиональные заболевания, признаны физические перегрузки, производственные травмы и отравлениями химическими веществами.
Всего по России в 2018 году было зарегистрировано 5,1 тысячи случаев профессиональных заболеваний. Это на три тысячи меньше, чем пятью годами ранее. В 2013 году было выявлено 8,1 тысячи граждан России, которые лишились на работе здоровья.
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Болезни и лекарства , Новости , Роспотребнадзор
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