7 главных причин, почему вы отекаете (не только из-за еды!)

Причин накопления избытка жидкости в организме множество. И далеко не всегда дело в продуктах, которые ее задерживают.

С отеками хоть раз в жизни сталкивалась каждая женщина. Вспомните пресловутые мешки под глазами…. С этой проблемой не сложно справиться. А если отекает все тело — тут задачка посложнее.

Разгадывать эту сложную задачу «Летидор» доверил Ирине Мальцевой , биологу, генетику, члену Института функциональной медицины (IFM, США), эксперту курса PreventAge Lifestyle School.

Как я уже говорила, часто причина избытка жидкости в организме кроется не в том, что вы налегаете на продукты, которые эту самую жидкость задерживают. Вполне возможно в организме недавно родившей женщины произошли изменения, которые и стали причиной отечности.

И здесь, что бы она ни съела, как бы ни откорректировала свое питание, ситуация не изменится.

Давайте разбираться, какие неполадки в организме могут стать причиной задержки жидкости и как на проявление отечности влияет питание.

Сразу отмечу, что первое место в этом «рейтинге» действительно занимают погрешности в диете. Но речь не об употреблении каких-то особенных продуктов-провокаторов, а именно об индивидуальном наборе продуктов, который у конкретной женщины может стать причиной задержки жидкости в крови.

7 главных причин отеков

Пищевая непереносимость

Если вы регулярно едите те продукты, на которые ваш организм выдает реакцию аллергического типа, то неизбежно столкнетесь с отечностью. В этом случае иммунная система будет активно реагировать на частички продуктов питания, что станет причиной системного воспаления, на фоне которого формируется отек.

Рекомендую сделать анализ на пищевую непереносимость и исключить минимум на 6 месяцев те продукты, которые вызывают у вас подобную реакцию.

Недостаток белка

Речь идет и о животном, и о растительном белке. Это может быть связано попросту с тем, что женщина его мало потребляет или с тем, что он у нее не усваивается.

В результате снижается синтез гормонов, которые отвечают с водно-солевой обмен.

А еще из-за этого падает образование альбуминов, которые удерживают жидкость внутри сосудов. Она выходит в межклеточное пространство и формируется отек.

Совет один — употребляйте достаточное количество белка. В сутки его норма составляет около 15-18% от суточной калорийности рациона.

Проблемы с выработкой гормонов щитовидной железы и половых гормонов

После родов с дисбалансом в этой области сталкиваются многие женщины. Сбой в образовании тиреоидных и любых половых гормонов нарушает гормональную регуляцию всех обменных процессов в организме, в том числе и обмен воды.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Отечность в данном случае связана с тем, что организм не может нормально прокачивать кровь, возникает ее застой. В результате растет давление, и жидкость выходит за пределы сосудов в межклеточное пространство.

Прием медикаментов

Ряд лекарственных средств может приводить к задержке жидкости в организме. К таковым относятся гормональные и противовоспалительные препараты, а также некоторые сердечные лекарственные средства.

Нарушение работы почек

Любые воспалительные процессы в этом органе, а также наличие камней могут стать причиной задержки воды в организме. Почки попросту не будут справляться со своими обязанностями.

Хроническое недопивание воды

Как ни странно, но именно дефицит употребляемой жидкости часто и приводит к отекам. Организм попросту начинает ее экономить и формируется отек.

Соблюдайте норму в 1,5-2 литра воды в сутки.

Что важно знать о питании и отеках

В Сети бытует мнение, что есть ряд продуктов, которые могут стать причиной задержки жидкости в организме. Условно, они есть. Вот только действуют эти продукты на людей по-разному.

Будет ли у вас отек, если вы, например, переедите соленого, во многом зависит от вашей генетики.

У многих женщин почки очень хорошо выводят соли натрия, поэтому с проблемой выраженных отеков они вряд ли столкнутся.

Но в целом есть продукты, которые могут способствовать задержке жидкости в организме у тех, кто к этому склонен.

Появление отечности в данном случае будет обусловлено двумя причинами.

Повышение уровня системного воспаления

В этом случае жидкость будет задерживаться в организме из-за повышения активности иммунной системы. Провоцировать его может избыток простых сахаров в рационе, а также всех продуктов, которые их содержат.

Кстати, фруктоза тоже относится к простым сахарам, так что сладкие фрукты включаются в это список. Сюда же можно отнести и продукты, богатые омега-6 жирными кислотами. Как правило, в нашем рационе это растительные масла — подсолнечное и кукурузное.

Что делать в этом случае: следите за тем, в каких в количествах вы потребляете данные продукты.

Так, на долю простых углеводов может приходиться около 15% суточной калорийности.

Учитывайте не только блюда с сахарозой, но и продукты с фруктозой (те же фрукты).

Нарушение баланса натрия и калия в организме

При повышении концентрации натрия есть риски столкнуться с задержкой жидкости в организме. Этому способствует, прежде всего, любая соленая пища, а также острая и содержащая добавки (Е) с натрием — глутамат натрия, нитрит натрия.

В данном случае важно контролировать количество соли в рационе — в вашем меню ее должно быть около 4-5 г в сутки.

Помните, переборщить с натрием можно, употребляя фаст-фуд, готовые соусы и полуфабрикаты, соевый соус и даже готовые сухие приправы.

Считается, что продукты с большим количеством соли содержат 1,5 г соли на 100 г (или 0,6 г натрия), с малым количеством соли — 0,3 г соли на 100 г продукта (или 0,1 г натрия).

Например, в горохе содержится 33 мг натрия, в картофеле — 28 мг, в сливе — 18 г, в апельсинах — 12 г. А в полуфабрикатах и готовых соусах натрия с избытком: в 1 ст л майонеза около 104 мг, в сосках — 350 мг, в чизбургере — 750 мг.

Существует ряд продуктов, которые могут помочь избавиться от отечности.

К таковым относятся клюква и все виды напитков из этой ягоды, сельдерей, грейпфрут (особенно если есть его с белыми пленочками), различные чаи, например, из ромашки или иван-чай.

Эти продукты снижают уровень общего воспаления в организме и стимулируют работу почек.