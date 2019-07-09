Геморрой, запоры, недержание и другие «стыдные» проблемы, о которых не принято говорить

Не с каждой проблемой пациент может прийти к врачу и рассказать на приеме, что же его беспокоит. К примеру, если у человека болит зуб, он спокойно идет к стоматологу и рассказывает о зубной боли. Но если проблема деликатная, и озвучить ее достаточно сложно не то что врачу, но и близким людям, то тут нужен особый подход. В первую очередь речь идет об инконтиненции — недержании кала и газов, что оказывает в значительной степени негативное влияние на качество жизни и самооценку пациента в целом, становясь глобальной причиной потери круга общения и трудоспособности. Подробнее — в материале Passion.ru и профессора Александра Кочаткова.

Инконтиненция определяется как неконтролируемое выделение кала или газов в течение не менее 1 месяца у человека старше 4 лет при условии, что ранее эти физиологические отправления были контролируемы.

Причины инконтиненции

Редко можно выделить одну основную причину развития этого состояния. Практически у все пациентов развитие недержания кала имеет несколько причин, а заболевание рассматривается как комплексное.

Беременность, хроническая диарея, сахарный диабет, предшествующие колопроктологические вмешательства, недержание мочи, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, принадлежность к европеоидной расе — это все факторы риска для развития инконтиненции.

Функция удержания кала и газов обусловлена не только анатомической целостностью сфинктера, но и консистенцией кала, а также состоянием нервной системы. По форме развития недержания кала выделяют органическую (когда нарушены целостность сфинктера), неорганическую (функциональную) и смешанную.

В настоящее время мы не имеем подробных статистических данных о том, кто чаще страдает этим заболеванием и почему. Распространенность, по данным различных исследований, варьируется от 1,4% до 18%. По данным исследования материнского здоровья, в котором приняли участие около 6000 женщин от 45 лет, у 20% участниц эпизоды недержания кала имели место по крайней мере раз в год, в то время как 9,5% сталкивались с этой проблемой раз в месяц.

Методы лечения инконтиненции

Соблюдение диеты и медицинский контроль рекомендуют в качестве основной терапии для пациентов с недержанием кала. Особое внимание должно быть уделено эффектам кофеина, сахарозаменителей, лактозы и других пищевых добавок, которые могут вызвать диарею. У 22-54% пациентов соблюдение диеты имеет положительный эффект. Эвакуация кишечного содержимого с использованием клизм или суппозиториев ведет к уменьшению объёма ректального содержимого и может у некоторых пациентов снизить риск возникновения эпизодов недержания.

В настоящий момент в качестве первой линии хирургического лечения недержания кала рассматривается сакральная нейромодуляция. Все современные исследования подтверждают, что в среднем 79% (69-83%) пациентов после проведения такого лечения отмечают улучшение более чем на 50% по эпизодам недержания кала за неделю в первый год после операции, а 84% отмечают улучшение в отдаленном периоде (более 36 мес.)

Под кожу устанавливают генератор, подающий слабые импульсы на нервные волокна, участвующие в работе мочевого пузыря и кишечника. Устройство нормализует мочеиспускание, решает проблему с недержанием кала, устраняет тазовые боли у пациентов с нейрогенными нарушениями. Эффективность метода доказана в исследованиях, проходивших с участием более чем 25 тысяч пациентов. За последние 15 лет установлено свыше 200 000 подобных систем.

Несколько вопросов о геморрое

Геморроидальная болезнь — еще одна проблема, которую пациенты боятся обсуждать со своими родственниками и не всегда охотно идут с этим к врачу-колопроктологу. Именно геморрой является одним из самых распространенных заболеваний человека.

Геморрой — это патологическое увеличение геморроидальных узлов. Геморрой чаще всего возникает вследствие острого или хронического нарушения кровообращения. Свое негативное влияние на развитие заболевания оказывают и дистрофические изменения в связочном аппарате. Такое состояние встречается одинаково часто у мужчин и женщин.

К основным симптомам этого заболевания относят выпадение узлов из заднего прохода, выделение крови, а также наличие увеличенных геморроидальных узлов. К более редким симптомам относят чувство дискомфорта, влажности в области заднего прохода, зуд, жжение в области заднего прохода. Болевые ощущения при хроническом геморрое встречаются редко. Слизистые выделения из прямой кишки однозначно должны подвигнуть пациента обратиться к врачу.

Лечение геморроидальной болезни всегда комплексное. В первую очередь под строжайшим запретом всякого рода самолечение — главное в этой ситуации — не упустить время и поставить правильный диагноз для выбора корректной схемы лечения. Важным моментом является нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта и устранение запоров.

В качестве источника пищевых волокон традиционно применяют пшеничные отруби, морскую капусту и льняное семя в их природном виде, или в форме фармакологических препаратов. Также применяют семена и шелуху подорожника (мукофальк, фитомуцил), обладающих высокой водоудерживающей способностью.

Хирургическое лечение обоснованно со второй стадии заболевания. На сегодняшний день можно сказать, что объем операции может быть персонифицирован для каждого пациента. У нас, в арсенале медиков, достаточно большой спектр различных технологий. Одной из основных и, пожалуй, наиболее целесообразных является дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерометрии с мукопексией, что позволяет хирургу найти питающие узел артерии. Дезартеризация — это современный безоперационный (что немаловажно) метод лечения геморроя, который помогает удалить уже имеющиеся геморроидальные узлы и предотвратит появление новых. В ходе дезартеризации перекрывается приток артериальной крови к геморроидальному узлу, который вследствие дезартеризаци лишается питания и постепенно исчезает.

О запорах — со всей серьезностью

И если еще с геморроем пациенты все-таки чаще предпочитают обращаться к врачу, а не решать проблему с помощью «бабушкиных» методов, то в случае с запорами все сложнее. Многие даже не считают это патологией, а больше некоей временной проблемой с пищеварением, которую решают кто с помощью слабительных средств, травяных чаев, употреблением в пищу сухофруктов, большего количества жидкости. Корректировка диеты, конечно, в данной ситуации необходима, но вместе с этим лечение запоров должно быть комплексным. Вообще, запор — это затрудненное выведение каловых масс из прямой кишки.

Длительные запоры грозят нарушением микрофлоры кишечника, что провоцирует снижение местного и общего иммунитета, нарушает процессы пищеварения, становится причиной дефицитов витаминов и микроэлементов, провоцируют развитие заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и интоксикации организма. При длительном запоре можно заметить отсутствие снижения веса или даже его увеличение на пару килограммов, но это больше связано с задержкой жидкости организмом. Как только вы устраните проблему, вес вернется к привычным показателям.

Запор часто сопровождает тех, кто решил сбросить лишний вес и увлекся диетами. В этом случае запоры являются следствием ряда ошибок при соблюдении диет: недостаток или даже практически отсутствие клетчатки (пищевых волокон) в рационе, недостаточное потребление жидкости, низкая физическая активность, отсутствие завтраков и сильный недостаток калорий в целом, а также вызванные жесткими рамками диеты стрессы.

Эта деликатная проблема чаще возникает на монодиетах — белковых, безуглеводных, а также у тех, кто практикует голодание. Почему возникают такие ошибки и как их и, как следствие, запоров избежать. Разберемся подробнее.

Пищевые волокна содержатся в овощах, фруктах, крупах и зерновых грубого помола и т. д. Они имеют свойство «набухать» при взаимодействии с водой, этим способствуют увеличению объема кала и облегчению его продвижения (через воздействие на механические рецепторы стенки кишечника). Они обладают достаточно большим объемом — в норме, составляют приблизительно треть состава каловых масс.

Вода. Если мы пьем мало жидкости, каловые массы обезвоживаются. Клетчатка и пектины кишечника не могут «набухать» и стимулировать движение пищи, вызывают газообразование. Объем жидкости в сутки должен быть около 1,5-2 литров. При этом подразумевается только чистая вода, именно она способствует разжижению каловых масс. Супы, соки, чай, кофе не учитываются, тем более что кофе, наоборот, обладает мочегонным эффектом.

Во время «сушки», которой увлекаются спортсмены и просто желающие снизить вес, из-за высокого количества белка и практически отсутствия углеводов, количество воды в организме очень мало. Обезвоживание является дополнительным стрессом для человека и даже представляет опасность для его здоровья. Помимо запоров это может привести к нарушению гормонального баланса и выделению гормонов, вызывающих задержку жидкости. После окончания диеты человек страдает от отеков без видимых причин.

При голодании или резком снижении калорийности и объема потребляемой пищи кишечник перестает нормально сокращаться из-за малого количества содержимого и слабой перистальтики. Психогенные факторы — депрессии, нервное перенапряжение, нарушение сна, конфликты, страхи также способствуют развитию запоров.

В целом, нормализовать стул помогает исправление перечисленных «ошибок». Такие народные методы, как употребление сока свеклы, льняного масла натощак — не всем могут помочь, а некоторым даже навредить. Чернослив вреда не принесет, но «в одиночку» может на справиться, лучше все-таки следовать всем рекомендациям.

Употребляйте больше клетчатки, соблюдайте баланс нутриентов (белков, углеводов, жиров, клетчатки) в рационе. Можно добавить препараты, содержащие неперевариваемую клетчатку (мукофальк, псиллиум), если с помощью питания употреблять ее в достаточном количестве не получается. Выпивайте не менее 1,5 литров чистой воды в день (плюс достаточное питье ускорит и снижение веса).

Соблюдайте оптимальное количество потребляемых вами калорий: оно не должно быть ниже соответствующей вашему возрасту физиологической нормы. Принимайте пищу дробно, это способствует лучшему пищеварению, питательные вещества будут усваиваться в полной мере.

Увеличьте физическую активность.

Следует исключить фастфуд, пищу, содержащую консерванты и красители, полуфабрикаты. Они не только провоцируют возникновение запоров, но и в лучшем случае не приносят организму ничего полезного. На время лучше исключить из рациона свежие мучные изделия, «вяжущие» фрукты (айва, груши, черника, гранат, брусника, кизил), бобовые культуры, жирные сорта мяса/рыбы и супы из наваристых и жирных бульонов, жирные молочные/кисломолочные продукты (в том числе кремы и соусы), острые приправы, консервы, копчености, жареные яйца, какао-содержащие продукты, крепкий черный чай, красные вина, кисели, слизистые каши (особенно рисовая и манная).

Старайтесь не принимать слабительные препараты без назначения врача. При неконтролируемом приеме слабительных средств можно «обзавестись» неприятными последствиями и даже ухудшить ситуацию.

Фитнесом, спортом заниматься можно и нужно — физическая активность способствует нормализации стула, желательно подключить специальные упражнения, улучшающие перистальтику кишечника, и даже массаж (при условии, что запор не спастической этиологии и не вызван непроходимостью из-за механического препятствия — следует проконсультироваться со специалистом).