Как российский климат влияет на смертность

На одной из медицинских конференций в России с трибуны прозвучала следующая фраза: "Что бы мы не делали, пока кривая смертности коррелирует с температурной кривой января". В том смысле, что чем холоднее климат в том или ином регионе, тем хуже в нем со здоровьем граждан.

Кроме климата, на ожидаемую продолжительность жизни россиян влияют такие факторы, как жизнь в городе или в сельской местности — последнее убавляет год жизни как у мужчин, так и у женщин. Высшее образование повышает вероятность, что человек доживет до преклонных годов, а незаконченное среднее с большой вероятностью ведет к ранней могиле.

Климатические условия на большей части России в зимний период времени можно расценивать как экстремальные для организма. Наряду с недостатком солнечного света, россияне в этот период страдают от нерационального и неполноценного питания. Постоянные переходы с морозных улиц в нагретое помещения подвергают организмы граждан дополнительному стрессу. Особенно вредны северные условия детям и подросткам.

Самая долгая средняя продолжительность жизни в России зафиксирована в регионах с самым благополучным климатом: Дагестане, Ингушетии и в других южных местах, а также в Москве, где климат (относительно Сибири) мягкий и есть доступ к современной медицине. Люди здесь живут до 80 — 76,3 лет.

Меньше всего россияне живут в Тыве, на Чукотке, в Еврейской автономной области, в Новосибирской и Амурской областях и Забайкальском крае. В этих регионах средняя продолжительность жизни не превышает 63,1 — 67,37 года.