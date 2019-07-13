Чем можно заразиться в городских водоемах

Те, кто летом вынужден сидеть в душном городе, жаждут выбраться на природу. Во многих городах оборудованы специальные зоны для купания, но в них можно подхватить опасные заболевания.

Кишечные инфекции

Дело в том, что в городских водоемах риск заразиться кишечными инфекциями возрастает. В них чаще смываются возбудители заболеваний с поверхности земли. Даже, если вы не глотаете воду во время купания, существует риск заражения: бактерии попадают на кожу, а оттуда в организм.

Глисты

Риск заразиться этими паразитами очень велик, если вы видите, что в водоеме плавают утки или купаются бродячие собаки. Организмы дольше живут в теплой воде, нагретой солнцем. Быстрее всего они размножаются при температуре больше 20 градусов. Поэтому, если вы видите животных в воде, туда лучше не заходить. Они попадают в организм человека также при глотке воды или попадании на кожу.

Болезни глаз и ушей

Эти заболевания также вызывают бактерии, которые живут в городских водоемах. Стоит понимать, что вода в черте города всегда будет опасной, особенно, если туда нырять. Грязь и бактерии живут и передаются по воде от людей и животных.

Вирусный гепатит А

Он не так опасен, как другие его виды, но тоже приводит к неприятным последствиям. Это заболевание поражает печень, а его коварство заключается в том, что оно сопровождается высокой температурой. При этом симптоме большинство начинают пить жаропонижающие, а это еще сильнее поражает печень.

Водная лихорадка

Эту инфекцию переносят вездесущие крысы. Причем для того, чтобы ей заразиться, не нужно глотать воду или нырять, достаточно иметь небольшую рану на коже. Заразиться можно даже при простом соприкосновении с водой. Возбудитель легко проникает через слизистые оболочки, а потом обволакивает клетки печени и почек.