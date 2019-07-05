Почему в России запретили марганцовку

Популярный еще в СССР антисептик — раствор перманганата калия, он же "марганцовка", пропал из аптек более 10 лет назад. Однако запасы его на руках у населения были так велики, что во многих семьях до сих пор хранятся характерные притерные пузырьки с темно-фиолетовыми кристаллами. В прежние времена слабым раствором марганцовки, имеющим сильное окисляющее действие, для обеззараживания промывали буквально все — от ссадин на коленях до овощей летом на даче. Им полоскали больное горло и лечили ожоги.

Однако в 2007 году перманганат калия был внесен в список препаратов, используемых для приготовления запрещенных веществ. Т.е. в список т.н. «прекурсоров». С этого момента на приобретение маргановки в аптеках стал нужен рецепт, а от самих аптек стали требовать обязательного наличия специального сейфа для хранения марганцовки. В результате большинство аптек попросту отказалось от продажи этого вещества — выгода копеечная, а мороки много. К тому же приготовить безопасный раствор марганцовки совсем не так просто, как было принято считать, и хранить пузырьки с перманганатом калия дома, где до него могут добраться дети, очень опасно. С появлением более современных антисептиков надобность так рисковать отпала.