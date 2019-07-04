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Стало известно число россиян, умирающих в машине «скорой» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В России в 2018 году в машинах скорой помощи умерло умерло 6,8 тысяч человек, что почти на 24% больше показателей 2009 года (5,5 тысяч человек). Об этом свидетельствуют результаты исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве России, которые имеются в распоряжении RT.
Рост числа смертей в "скорой" связан с тем, что она стала быстрее доезжать до больных. Раньше эти пациенты умирали до приезда медиков. Доля вызовов машин скорой помощи, которые доезжают до пациентов менее чем за 20 минут по отношению к общему числу вызовов возросла с 82,5% в 2009 году до 89,4% в 2018 году.
Всего в прошлом году было совершено 43,9 миллионов выездов "скорой". Из них около 5% были безрезультатными — ложные вызовы, отсутствие пациента на месте, больной оказался здоров или умер до приезда медиков.
Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ
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