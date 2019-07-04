Стало известно число россиян, умирающих в машине «скорой»

В России в 2018 году в машинах скорой помощи умерло умерло 6,8 тысяч человек, что почти на 24% больше показателей 2009 года (5,5 тысяч человек). Об этом свидетельствуют результаты исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве России , которые имеются в распоряжении RT.

Рост числа смертей в "скорой" связан с тем, что она стала быстрее доезжать до больных. Раньше эти пациенты умирали до приезда медиков. Доля вызовов машин скорой помощи, которые доезжают до пациентов менее чем за 20 минут по отношению к общему числу вызовов возросла с 82,5% в 2009 году до 89,4% в 2018 году.

Всего в прошлом году было совершено 43,9 миллионов выездов "скорой". Из них около 5% были безрезультатными — ложные вызовы, отсутствие пациента на месте, больной оказался здоров или умер до приезда медиков.