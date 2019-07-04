Ученые впервые удалили ВИЧ из организма

Ученые впервые смогли полностью удалось ДНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) из организма инфицированных мышей. Эксперимент был проведен в университете Небраски и Медицинской школе имени Льюиса Каца университета Темпла в штате Пенсильвания. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Communication.

Во время эксперимента мышей и крыс заразили вирусом, после чего использовали методику CRISPR-Cas9, которая позволяет с высокой точностью вырезать и вставлять звенья в нити ДНК. Также ученые использовали антиретровирусную терапию LASER ART, которая помогает замедлению распространения ВИЧ. Терапия поспособствовала двусторонней атаке на вирус.

Профессор, доктор медицины Говард Гендельман отмечает, что эксперименты по сочетанию генного редактирования и антиретровирусной терапии в борьбе с вирусом иммунодефицита человека продолжаются. Уже через год ученые планируют начать проводить клинические исследования на добровольцах.

По данным CNN, к концу исследования ученые смогли уничтожить вирус у девяти из 23 мышей.