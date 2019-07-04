Чрезмерный шум, грипп, переутомление способны, по словам специалистов, спровоцировать развитие инсульта, сообщает «МедикФорум».
Всего эксперты назвали шесть малоизвестных причин, способных стать пусковым механизмом для развития заболевания. Так, масштабное исследование с участием более 80 000 женщин показало, что употребление всего двух баночек диетических газированных напитков в день увеличивает вероятность инсульта на 30%.
На центральную нервную систему неблагоприятно действует постоянная переработка. Люди, работающие более 55 часов в неделю, имеют очень высокий риск получить острое нарушение мозгового кровообращения. Этому способствует уровень рабочего стресса, а также дефицит здоровой пищи (из-за нехватки времени на ее приготовление).
Часто, по наблюдениям ученых, предшественником инсульта является грипп. По словам врачей, вирус может содействовать расслоению сонной артерии, из-за чего нарушается приток крови к мозгу.
Исследования показали, что постоянный шум провоцирует повышение уровня воспаления в артериях и рост активности миндалевидного тела, которое отвечает за стресс. Поэтому люди, живущие около загруженных трасс и аэропортов, в большей степени подвержены инсультам.
Злоупотребление алкоголем также часто становится причиной кровоизлияния в мозг. Выпивка может спровоцировать тяжелые формы инсульта даже у молодых людей, которые не испытывали проблем со здоровьем.
Кроме того, на приближение инсульта и развитие сердечно— сосудистых заболеваний может указывать кровоточивость десен. Эксперты считают, что такую связь обеспечивает воспаление от бактерий в слизистой оболочке полости рта.
Ранее американские ученые из нью-йоркского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли к заключению, что риск инфарктов и инсультов у женщин может зависеть от типа фигуры. Выводы ученых основаны на исследовании с участием 2,6 тысяч женщин. Результаты показали, что обладательницы типа фигуры «яблоко» в два раза чаще подвержены сердечным приступам и инсультам, чем женщины — «груши».