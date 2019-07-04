Газировка и шум: названы малоизвестные причины инсульта

Чрезмерный шум, грипп, переутомление способны, по словам специалистов, спровоцировать развитие инсульта, сообщает «МедикФорум».

Всего эксперты назвали шесть малоизвестных причин, способных стать пусковым механизмом для развития заболевания. Так, масштабное исследование с участием более 80 000 женщин показало, что употребление всего двух баночек диетических газированных напитков в день увеличивает вероятность инсульта на 30%.

На центральную нервную систему неблагоприятно действует постоянная переработка. Люди, работающие более 55 часов в неделю, имеют очень высокий риск получить острое нарушение мозгового кровообращения. Этому способствует уровень рабочего стресса, а также дефицит здоровой пищи (из-за нехватки времени на ее приготовление).

Часто, по наблюдениям ученых, предшественником инсульта является грипп. По словам врачей, вирус может содействовать расслоению сонной артерии, из-за чего нарушается приток крови к мозгу.

Исследования показали, что постоянный шум провоцирует повышение уровня воспаления в артериях и рост активности миндалевидного тела, которое отвечает за стресс. Поэтому люди, живущие около загруженных трасс и аэропортов, в большей степени подвержены инсультам.

Злоупотребление алкоголем также часто становится причиной кровоизлияния в мозг. Выпивка может спровоцировать тяжелые формы инсульта даже у молодых людей, которые не испытывали проблем со здоровьем.

Кроме того, на приближение инсульта и развитие сердечно— сосудистых заболеваний может указывать кровоточивость десен. Эксперты считают, что такую связь обеспечивает воспаление от бактерий в слизистой оболочке полости рта.