Повышенный индекс массы тела дает некоторую защиту от страшного неврологического недуга под названием боковой амиотрофический склероз, пишет «Собеседник».
Норвежские ученые из Университета Осло проанализировали индекс массы тела почти 85% норвежского населения в возрасте от 20 до 70 лет, сравнив эти показатели с количеством заболевших БАС за 54 года.
Выяснилось, что чем выше была масса тела у человека, тем ниже его вероятность столкнуться с боковым амиотрофическим склерозом. На эту зависимость не оказывали влияния дополнительные факторы вроде курения, физической активности, показатели холестерина или триглицеридов.