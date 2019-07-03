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Учёные: лишний вес может защищать от смертельной и неизлечимой болезни 

Парламентская газета + ещё 1 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Повышенный индекс массы тела дает некоторую защиту от страшного неврологического недуга под названием боковой амиотрофический склероз, пишет «Собеседник».
Норвежские ученые из Университета Осло проанализировали индекс массы тела почти 85% норвежского населения в возрасте от 20 до 70 лет, сравнив эти показатели с количеством заболевших БАС за 54 года.
Выяснилось, что чем выше была масса тела у человека, тем ниже его вероятность столкнуться с боковым амиотрофическим склерозом. На эту зависимость не оказывали влияния дополнительные факторы вроде курения, физической активности, показатели холестерина или триглицеридов.
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