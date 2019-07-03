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Что расскажут губы о вашем здоровье 

Рамблер 4 часа назад
Наши губы могут говорить не только о красоте и сексуальности, но и указывать на симптомы некоторых заболеваний. Возможно, за обычной сухостью красной каймы губ скрывается более серьезный недуг. Рассказываем, при появлении каких симптомов следует обратиться к врачу.

Сухость и шелушение

Сухие и шелушащиеся губы могут быть признаком недостатка влаги в вашем организме. Кожа губ первой реагирует на недостаток воды, поэтому вместо бальзама лучше восполните количество влаги в организме. Также обезвоживание может возникать из-за частого облизывания губ, поскольку высохшая слюна вытягивает из них влагу. Сухость может свидетельствовать и о проблемах со слизистой пищевода, желудка, гастритах и эрозиях.

Трещинки

Если ваши губы потрескались по краям, это может указывать на различные бактериальные инфекции. Нередко они появляются из-за неправильной гигиены полости рта, а также у тех, кто носит брекеты или протезы. Наведайтесь к дерматологу, который подберет правильное лечение. Трещинки на губах также могут говорить о недостатке витамина В12, кальция или магния. А потрескавшиеся уголки рта — о нехватке витамина А.

Непривычный цвет

Если ваши губы вдруг изменили цвет, стали сильно яркими или, наоборот, чрезмерно бледными, это может говорить о проблемах с печенью. Также реакция может быть вызвана аллергией и слишком частым курением. Синеватый цвет, возможно, свидетельствует о нарушении кровообращения; заболеваниях легких или сердца. Ярко-красные или бордовые губы могут быть признаком гипертонии. Иногда такой цвет губ встречается у людей, которые склонны к инсульту. Но в первую очередь исключите, что вы съели что-то красящее.

Припухлость

Если вы обнаруживаете по утрам, что губы слегка припухли, это может означать, что организм накапливает слишком много жидкости. Однако опухшие губы могут свидетельствовать и об аллергической реакции.
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Болезни и лекарства , Видео
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