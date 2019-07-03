В ДВФУ разработают мазь от рака кожи

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разрабатывают мазь от рака кожи, сообщает пресс-служба вуза.

Как отмечают в научной группе, препарат будет содержать антисмысловые олигонуклеотиды, задача которых — поддерживать функции белков, отвечающих в организме за апоптоз, природный механизм, позволяющий клеткам осуществлять запрограммированную гибель. Под действием некоторых факторов, например, солнца или солярия, клетки могут начать неконтролируемо делиться, мутировать, в итоге чего развивается опухоль.

По словам заместителя директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадима Кумейко, мазь будет предназначена для борьбы с самым опасным видом рака кожи — меланомой. Ее компоненты смогут проникать через роговой слой кожи, и воздействовать на клетки, которые могут мутировать. Несмотря на то, что самым действенным способом лечения является удаление опухоли хирургическим путем, в каких-то случаях на начальных этапах болезни лечение мазью, может быть, позволит избежать операции.