Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России

В России продолжается эпидемия ВИЧ. В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека. Это следует из доклада Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год. Отмечается, что в 2015 году регионов, где зараженным было более 1% население, было девять. Таким образом, за 3 года эпидемия ВИЧ стала генерализированной еще в 4 регионах страны.

Генерализированной эпидемией ВИЧ называют тогда, когда при проведении анализов более 1% от общего числа беременных составляют ВИЧ-положительные. Беременные женщины — практически единственная категория граждан, которая тотально проверяется на ВИЧ. Большинство россиян специально анализы на ВИЧ не сдают и оказываются в поле зрения врачей только при каких-либо иных заболеваниях или травмах. В Федеральном центре по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре считают, что на 1 млн ВИЧ-положительных россиян, насчитывавшихся на конце 2018 года, приходится еще от 300 до 500 тысяч больных, не подозревающих о своем заражении.

Самые зараженные регионы

Регионом с самым высоким уровнем зараженности ВИЧ в 2018 году стала Иркутская область. Там заражены более 1,8% жителей, то есть 1814 человек на 100 тысяч жителей. На втором месте антирейтинга — Свердловская область со 1804 ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения, и примерно так же ужасна ситуация в Кемеровской области (1796 ВИЧ-положительных на 100 тысяч населения). В Самарской области заражены ВИЧ 1474,5 из каждых 100 тысяч, в Оренбургской области уровень инфицированности составил 1356,6 на 100 тысяч.

Гиперинфицированные города

В России есть населенные пункты, где уровень зараженности ВИЧ выше средних по стране показателей в 2-4 раза. Количество таких городков за последние 3 года выросло. Это Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие, всего около 30 населенных пунктов. Конкретный уровень инфицированности в докладе Роспотребнадзора не указан.

Нет денег на презервативы

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Вадим Покровский считает, что мнение о том, что ВИЧ заражаются только "наркоманы" давно не соответствует действительности. Сегодня в России основной канал заражения — через гетеросексуальные контакты, поскольку россияне не используют презервативы. Причину последнего Покровский видит в высокой стоимости презервативов и не понимании всех рисков, связанных с отказом от них.

Прогноз по ВИЧ

Роспотребнадзор ранее сообщал, что 2018-м впервые за 14 лет зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости вирусом — то есть замедление скорости его распространения по сравнению с предыдущими годами. Этот показатель составил минус 2,2 процента. Однако замедление скорости не значит отстановка. По мнению Покровского, доля ВИЧ-положительных россиян будет расти, пока количество заразившихся будет больше, чем количество умерших от этого заболевания.

Взгляд назад

У России был хороший старт в плане ВИЧ: к тому времени, когда в США эта эпидемия бушевала вовсю, унося сотни жизней, в России, бывшей тогда в составе СССР, инфицированных не было. Однако население и власти не сумели воспользоваться этим редким преимуществом. Теперь по уровню ВИЧ-инфицировованности страна приближается к показателям африканских стран, где ВИЧ серьезно отражается на средней продолжительности жизни.