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Названы пищевые привычки, которые сокращают жизнь 

Мир24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: Мир24
Международная группа ученых выяснила, какие «безобидные» пищевые пристрастия могут нанести серьезный вред здоровью.
Авторы исследования проанализировали данные из 195 стран за 1990-2017 годы и составили список из пятнадцати пунктов, сообщает The Lancet.
Самым опасным для организма признали переизбыток соли. Второе и третье места заняли дефицит цельнозерновых продуктов и фруктов соответственно. Другая научная работа, проведенная Американским институтом питания, показала, что недостаток фруктов связан с каждым седьмым случаем смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, человеку следует съедать достаточно орехов и семечек, овощей, омега-3 из морепродуктов, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот и бобовых. Также важны кальций и молочные продукты.
А вот трансжиры, сладкие напитки и переработанное и красное мясо стоит ограничивать.
По данным за 2017 год, 11 миллионов смертей и 255 миллионов серьезных заболеваний, вызывающих утрату трудоспособности, были связаны именно с неправильным питанием.
Ученые подсчитали, что переизбыток натрия (соли) и нехватка цельнозерновых продуктов унесли по три миллиона жизней, а дефицит фруктов — два миллиона.
Авторы оговорились, что данные о рационе питания были получены из смешанных источников и не по всем странам, и это повысило статистическую неопределенность оценок.
Но вывод, что нездоровая еда приводит к развитию опасных для жизни заболеваний, уже никто не оспаривает.
Ранее ученые посоветовали тем, кто планирует похудеть, налечь на авокадо.
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Болезни и лекарства , Наука
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