Названы пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Международная группа ученых выяснила, какие «безобидные» пищевые пристрастия могут нанести серьезный вред здоровью.

Авторы исследования проанализировали данные из 195 стран за 1990-2017 годы и составили список из пятнадцати пунктов, сообщает The Lancet.

Самым опасным для организма признали переизбыток соли. Второе и третье места заняли дефицит цельнозерновых продуктов и фруктов соответственно. Другая научная работа, проведенная Американским институтом питания, показала, что недостаток фруктов связан с каждым седьмым случаем смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, человеку следует съедать достаточно орехов и семечек, овощей, омега-3 из морепродуктов, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот и бобовых. Также важны кальций и молочные продукты.

А вот трансжиры, сладкие напитки и переработанное и красное мясо стоит ограничивать.

По данным за 2017 год, 11 миллионов смертей и 255 миллионов серьезных заболеваний, вызывающих утрату трудоспособности, были связаны именно с неправильным питанием.

Ученые подсчитали, что переизбыток натрия (соли) и нехватка цельнозерновых продуктов унесли по три миллиона жизней, а дефицит фруктов — два миллиона.

Авторы оговорились, что данные о рационе питания были получены из смешанных источников и не по всем странам, и это повысило статистическую неопределенность оценок.

Но вывод, что нездоровая еда приводит к развитию опасных для жизни заболеваний, уже никто не оспаривает.

Ранее ученые посоветовали тем, кто планирует похудеть, налечь на авокадо.