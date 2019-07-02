Комнатные растения, которые опасны для здоровья

Комнатные растения имеются в жилищах многих россиян, причем, даже тех, кто содержит домашних животных. А между тем некоторые из цветов могут смертельно опасны как для собак, так и кошек, которые, как известно, могут ненароком попробовать растение на зуб.

Диффенбахия

Несмотря на множество негативных суеверий, диффенбахия является одним из самых излюбленных растений домашних садоводов. Диффенбахия красива, неприхотлива и очень быстро растет. Однако это растение не следует держать в помещении, где находятся дети, а также животные. Дело в том, что диффенбахия ядовита. Ученые утверждают, что в составе сока, который содержится в листьях и стебле цветка, имеются оксалаты кальция, алкалоиды и цианистые соединения. Эти вещества вызывают ожоги, боль и даже отеки. Интересно, что данное растение когда-то называли «немыми розгами» и использовали для наказания рабов. Рабу давали небольшую дозу сока, и тот вследствие отека гортани терял речь на несколько дней. Большое же количество сока диффенбахии может привести даже к остановке дыхания. Понятно, что для некрупного животного достаточно будет совсем немного.

Паслен ложноперечный

Это растение стало популярно среди любителей комнатных цветов сравнительно недавно. Паслен ложноперечный действительно смотрится на подоконнике очень симпатично, однако его зелень и плоды являются весьма ядовитыми. Поражающее вещество паслена называется соланин. Симптомами отравления соланином являются боли в животе, рвота, диарея, одышка, судороги, потеря ориентации, учащенное сердцебиение, расширение зрачков. Этот токсин угнетает нервную систему и способен вызвать паралич дыхательной системы. Причем, для летального исхода соланина нужно совсем немного. Например, смертельной дозой для собаки будет всего 0,6 г. на 1 кг. веса животного.

Молочай

Молочай также является одним из самых популярных растений среди любителей комнатных цветов. К семейству молочайных относятся множество домашних растений: это и молочай беложилковый, и пуансеттия, которую еще называют «вифлеемской звездой», и молочай тучный, напоминающий своей формой кактус, и молочай треугольный и многие другие. Молочай потому так и называется, что его листья, стебель и другие части содержат белый млечный сок. Этот сок содержат вещество эуфорбин, следствием контакта с которым могут стать повышенное слюноотделение, учащенный, но слабый пульс, тошнота, головокружение, примесь крови в кале, нарушения дыхания, судороги, угнетенность сознания. Примечательно, что упомянутая выше пуансеттия включена Обществом защиты животных США в список самых опасных для домашних питомцев комнатных растений.

Олеандр

Вечнозеленый кустарник с красивыми цветами наверняка является украшением и гордостью многих жилищ. Однако специалисты советуют даже для ухода за олеандром пользоваться перчатками. А если в доме есть животные, то от этого растения и вовсе лучше отказаться. В соке кустарника содержатся сердечные гликозиды (олеандрин, корнерин и другие). Эти вещества вызывают рвоту, диарею, нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Благодаря таким свойствам растения, в некоторых случаях употребление каких-либо его частей может привести даже к остановке сердца. Именно поэтому олеандр входит в перечень растений, не рекомендованных для дошкольных учреждений. Животные, в отличие от детей, обычно очень осторожны в обращении с растениями, но бывает, что даже сверхпредусмотрительных кошек чутье нередко подводит.