Медик озвучил причины высокой смертности от инфаркта

Евгений Шляхто. Нетипичные формы инфаркта являются причиной высокой смертности от данного заболевания. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральным округам, академик РАН

Так, часто у людей, в особенности у женщин, инфаркт протекает в необычной форме. Люди этого не понимают, что приводит к проблемам и задержке в оказании помощи. Не менее важно и правильное распределение пациентов по профильным учреждениям. Кардиолог отметил, что этот вопрос постепенно решается.

— Вопрос образования и просвещения людей об их здоровье очень важен, — приводит слова Шляхто ТАСС.

Напомним, ранее кардиологи назвали четыре нетипичных признака развития сердечных заболеваний. Одним из основных симптомов являются отеки ног.

Кроме того, специалисты дали рекомендации для сердечников в период духоты. В частности, стоит пить как можно больше воды и соблюдать диету из фруктов, овощей, зелени и морепродуктов.