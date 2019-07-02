Осевая миопия губит зрение школьников

Цифры безжалостны — почти вчетверо выросла доля детей и подростков, страдающих от «школьной» осевой миопии. Это распространенная «приобретенная» причина ухудшения зрения у современных школьников. Медики бьют тревогу — патология склонна к прогрессированию и осложнениям. Нарушение остроты зрения школьников рассмотрено на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города Новосибирска.

Тревожная тенденция подтверждается как данными государственных ЛПУ, так и результатами обследования школьников Новосибирска в рамках проведения инновационных медико-образовательных проектов (НФ МНТК «Микрохирургия глаза», Сибирский центр профилактики и лечения близорукости «Глазка»).

Анализ заболеваемости миопией показал ее увеличение не только в подростковом возрасте (с 12% до 48%), но и в начальной школе (с 11% до 38%). Одним из основных факторов прогрессирования миопии является оптическая недокоррекция имеющегося дефекта рефракции или отсутствие таковой (59-75%).

В течение трех лет департаментом образования совместно с МНТК «Микрохирургия глаза» реализуется проект по скрининговому обследованию. Обследовано 266 394 ученика (из 68 школ) в возрасте до 17 лет включительно. У 11 358 школьников выявлено понижение остроты зрения.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия мэрии города Новосибирска приняла решение продолжить проведение дистантного скринингового обследования зрения учащихся, разработать и утвердить график проведения скрининга на 2019-2023 учебные годы.

Чтобы переломить ситуацию с заболеваемостью, необходимо выполнение гигиенических требований к искусственному освещению, подбор мебели в соответствии с ростом детей, изменение расписания уроков для чередования предметов с наибольшей и наименьшей нагрузкой на зрение. Педагогам необходимо контролировать продолжительность непрерывного использования персональных компьютеров, интерактивных досок. Физкультминутки и гимнастика для глаз на уроках тоже помогут бороться против нарушения осанки и зрения. Все эти меры рекомендованы руководителям образовательных учреждений.

Специалисты санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города Новосибирска напоминают, что состояние здоровья детского населения — индикатор, который определяет социальное благополучие в обществе и зависит от условий и образа жизни, состояния природной среды, качества медицинской помощи. Нормальное функционирование зрительного анализатора создает возможность оптимальной адаптации ребенка к внешней среде, благоприятные условия для всестороннего гармоничного развития, обеспечивает жизненный комфорт.

По данным специалистов офтальмологической клиники «Эксимер», миопия — это заболевание, при котором дети плохо различают предметы, расположенные на дальнем расстоянии. Это происходит из-за того, что параллельные лучи света, идущие от предметов, расположенных вдали, сводятся в фокус в плоскости перед сетчаткой, а не на ней самой, вследствие чего снижается острота зрения у ребенка. Зачастую это связано с тем, что переднезадняя ось глаза оказывается слишком длинной. В результате вытянутой формы глазного яблока происходит неправильное преломление света, острота зрения снижается, прежде всего, вдаль.

Причины возникновения миопии у детей могут быть разные: наследственный фактор, ослабление склеры, первичная слабость аккомодации, длительная работа на близком расстоянии (сидение у компьютера, телевизора), условия внешней среды, нарушение гигиены зрения, ослабление организма в результате неправильного питания, переутомление, различные заболевания. Но чаще всего близорукость (миопия) обусловлена видоизменением формы глазного яблока (удлинением его переднезадней оси).