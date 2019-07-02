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Уникальную вакцину против Эболы создали в России 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: News.ru
Роспотребнадзор рассказал о новой вакцине против лихорадки Эбола, которую разработали в России. Препарат был представлен во время международной конференции по вопросам вакцинации против этой болезни, прошедшей в Демократической республике Конго.
По данным ведомства, вакцина создана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, даёт эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции, — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что препарат прошёл все стадии госрегистрации и на данный момент является самым безопасным и низкореактогенным в мире.
В настоящее время ведутся переговоры о возможных поставках российской вакцины «ЭпиВакЭбола» на территории ДРК для борьбы с эпидемией лихорадки.
Ранее News.ru писал, что Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора намерен выяснить причины диарейных заболеваний в Африке. Госзакупка с таким описанием размещена на соответствующем интернет-портале.
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Болезни и лекарства , Новости , Роспотребнадзор
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