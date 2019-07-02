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«Груша» или «яблоко»: риск инфаркта у женщин зависит от типа фигуры 

Мир24 + ещё 6 7 часов назад
Фото: Мир24
Американские ученые из нью-йоркского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли к заключению, что риск инфарктов и инсультов у женщин может зависеть от типа фигуры, сообщает портал Daily Mail. Выводы ученых основаны на исследовании с участием 2,6 тысяч женщин.
Ученые выделили у женщин два основных типа фигуры в зависимости от зон накопления жировых отложений — в форме «яблока» и «груши». Для фигуры в форме «яблока» характерно отложение жира вокруг талии, а для типа фигуры «груша» — вокруг бедер.
В течение 18 лет участницы эксперимента находились под наблюдением специалистов, которые фиксировали показатели их здоровья и все изменения в нем. Отдельное внимание уделялось изучению связи между распределением жира и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
«Жир в брюшной полости выделяет в кровь жирные кислоты и, в свою очередь, связан с повышением уровня холестерина и инсулинорезистентностью, провоцирующими диабет», — объяснил профессор Цибинь Ци из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.
Результаты показали, что обладательницы типа фигуры «яблоко» в два раза чаще подвержены сердечным приступам и инсультам, чем женщины с типом фигуры «груша». Помимо этого, пациентки с жировыми отложениями вокруг бедер в три раза реже сталкиваются с другими различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Ранее стало известно, что сердце можно запрограммировать на жизнь без кислорода. К такому выводу пришли техасские ученые после изучения черепах, способных выживать до шести месяцев без кислорода.
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Болезни и лекарства , Новости , Альберт Эйнштейн
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