«Груша» или «яблоко»: риск инфаркта у женщин зависит от типа фигуры

Американские ученые из нью-йоркского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли к заключению, что риск инфарктов и инсультов у женщин может зависеть от типа фигуры, сообщает портал Daily Mail. Выводы ученых основаны на исследовании с участием 2,6 тысяч женщин.

Ученые выделили у женщин два основных типа фигуры в зависимости от зон накопления жировых отложений — в форме «яблока» и «груши». Для фигуры в форме «яблока» характерно отложение жира вокруг талии, а для типа фигуры «груша» — вокруг бедер.

В течение 18 лет участницы эксперимента находились под наблюдением специалистов, которые фиксировали показатели их здоровья и все изменения в нем. Отдельное внимание уделялось изучению связи между распределением жира и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

«Жир в брюшной полости выделяет в кровь жирные кислоты и, в свою очередь, связан с повышением уровня холестерина и инсулинорезистентностью, провоцирующими диабет», — объяснил профессор Цибинь Ци из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Результаты показали, что обладательницы типа фигуры «яблоко» в два раза чаще подвержены сердечным приступам и инсультам, чем женщины с типом фигуры «груша». Помимо этого, пациентки с жировыми отложениями вокруг бедер в три раза реже сталкиваются с другими различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее стало известно, что сердце можно запрограммировать на жизнь без кислорода. К такому выводу пришли техасские ученые после изучения черепах, способных выживать до шести месяцев без кислорода.