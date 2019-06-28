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Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обязательный медосмотр предусмотрен в национальным проектом "Здравоохранение". Осмотр включает в себя прицельные онкоскрининги для людей разных возрастов. Для людей предпенсионного и пенсионного возраста будут предусмотрены дополнительные анализы.
Врачи заявляют, что массово сдавать кровь на онкомаркеры не имеет смысла, и нужно ограничиться УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопией, а женщинам еще следует делать маммографию.
Также отмечается, что нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь — это позволит диагностировать рак кишечника.
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Болезни и лекарства , РИА Ura.ru
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