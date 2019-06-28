Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.

Обязательный медосмотр предусмотрен в национальным проектом "Здравоохранение". Осмотр включает в себя прицельные онкоскрининги для людей разных возрастов. Для людей предпенсионного и пенсионного возраста будут предусмотрены дополнительные анализы.

Врачи заявляют, что массово сдавать кровь на онкомаркеры не имеет смысла, и нужно ограничиться УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопией, а женщинам еще следует делать маммографию.

Также отмечается, что нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь — это позволит диагностировать рак кишечника.