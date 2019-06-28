5 признаков проблем в полости рта

Здоровье полости рта — это актуальная проблема как для взрослых людей, так и для детей, поэтому важно поддерживать гигиену зубов и полости рта, а также следить за количеством съеденного сахара. Врачи выделяют пять признаков проблем со здоровьем зубов и полости рта, если не обращать на них внимание, могут развиться опасные заболевания, создастся угроза потери зуба. При обнаружении любого из этих тревожных симптомов необходимо посетить стоматолога для осмотра полости рта.

Запах изо рта

Появление неприятного запаха изо рта указывает на наличие проблем со здоровьем. Это явление может указывать как на кариес по причине роста нежелательных бактерий, так и на проблемы с пищеварением, обменными процессами. Часто запах изо рта связан с несбалансированным питанием, он возникает при соблюдении ограничительных диет. В любом случае нельзя игнорировать появление плохого запаха изо рта, это первый симптом многих заболеваний.

Язвы в полости рта

Существует множество причин для появления язв и гнойничков в полости рта, самая распространенная из них — бактериальная инфекция. Также язвы могут указывать на недостаток питательных веществ, в частности железа и витамина В12, они могут быть признаком аллергических реакций. При регулярном появлении язв необходимо проконсультироваться с врачом для выявления причины.

Болячки во рту могут указывать на серьезные системные заболевания, поэтому их появление нельзя игнорировать.

Щелчки челюсти

Щелчки могут быть безболезненными, но они указывают на множество проблем, касающихся не только полости рта. Если ты слышишь щелчки при движении челюстей, то это может быть признаком артрита или заболеваний, связанных с пазухами носа. В первую очередь следует посетить стоматолога, чтобы сделать рентген и провести медицинское обследование. При необходимости стоматолог перенаправит пациента к специалисту другого профиля.

Повышенная чувствительность

Одна из самых распространенных проблем полости рта — повышенная чувствительность зубов, проявляется при контакте с холодным воздухом, употреблении горячей или холодной пищи. Это не только ограничивает список доступных для употребления продуктов, но и является симптомов болезней десен, вызывает эрозию поверхности зубной эмали. При обнаружении повышенной чувствительности нужно проконсультироваться со стоматологом, в большинстве случаев для избавления от проблемы достаточно использования качественной зубной пасты для чувствительных зубов.

Кровоточивость десен

Может указывать на несколько серьезных заболеваний. Как правило, люди замечают кровоточивость десен во время чистки зубов, это самый ранний симптом заболеваний десен. Если проигнорировать этот симптом, то последствия для десен, зубов и полости рта могут стать необратимыми. Необходимо посетить стоматолога и получить назначение для лечения данной проблемы.

Если у тебя есть дети, обязательно контролируй состояние их зубов и полости рта по данным критериям. Дети страдают от болезней зубов и десен не реже, чем взрослые люди.