Фармацевт предупредила об опасности советских препаратов

Фармацевт Нина Голубева рассказала об опасности советских лекарств, которыми россияне по-прежнему активно пользуются.

Одним из самых известных лечащих средств является марганцовка, заслужившая признание граждан как хороший антисептик при воспалении десен и наличии ран. Однако, если недостаточно хорошо растворить кристаллы легковоспламеняющегося перманганата калия, можно получить серьезный ожог, отметила врач.

Состоящая из целебных растений и эфирных масел «Звездочка» используется при ревматизме и первых симптомах простуды. Тем не менее, препарат противопоказан аллергикам, людям, страдающим от астмы и коклюша, и детям до трех лет.

Стоит быть осторожным с Мазью Вишневского. Лекарство хорошо справляется с ревматизмом и воспалениями, но из-за его состава (березовый деготь, ксероформ, касторовое масло) мазь нельзя наносить на кровоточащие раны.

Наконец, эксперт рекомендует соблюдать осторожность при применении ихтиоловой мази. Как известно, она обладает антибактериальными свойствами и способна затормозить ороговение кожи. Вместе с тем при лечении акне стоит добавить вазелин, чтобы не нанести повреждения эпителию.

Голубева призвала обращать особое внимание на срок годности вне зависимости от того, где произведен препарат. Кроме того, необходимо четко следовать инструкции и чаще консультироваться со специалистом.