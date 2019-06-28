Врачи сделали 13 операций здоровому мальчику, поверив его матери

Нам с детства твердят, что родители лучше знают, что делать, и всегда действуют в интересах детей. Но это правило уж точно не распространяется на Кейлин Боуэн-Райт (Kaylene Bowen-Wright) из Техаса, которая инициировала госпитализацию своего здорового сына Кристофера 323 раза. Здоровый ребенок за 8 лет своей жизни безосновательно перенес 13 сложных операций.

Согласно показаниям, полученным в рамках расследования, Кейлин Боуэн-Райт начала злоупотреблять медициной в 2009 году, когда Кристоферу было всего 11 дней. Боуэн придумала мальчику аллергию на молоко. С этого начался восьмилетний цикл обращения к врачам и совершенно ненужного предоставления медицинских услуг.

По словам отца ребенка, Райана Кроуфорда, Боуэн утверждала, что мальчик серьезно болен. Райан пытался обратить внимание властей на проблему с сыном, но трое разных судей верили матери и отказывались предоставить ему опеку над ребенком, да еще и упрекали в том, что он несерьезно относится к здоровью сына.

«Никто не хотел верить мне, пока не стало слишком поздно»,

— сказал Кроуфорд.

Сначала Боуэн утверждала, что у сына наследственная болезнь, потом она стала придумывать все новые диагнозы, пока в конечном итоге не заявила, что у Кристофера рак. Боуэн запустила кампанию по сбору денег на лечение мальчика и даже собрала более восьми тысяч долларов.

Хотя некоторые врачи подозревали, что Боуэн провоцирует у ребенка симптомы болезней, Кристофер прошел через огромное количество диагностических процедур и 13 операций.

Расследование в отношении женщины началось после того, как в органы опеки обратился персонал больницы в Далласе, где лечился Кристофер. Патологическая ложь Боуэн дошла до того, что она поставила сына в очередь на донорские органы. Удалось выяснить, что ни одной из приписываемых болезней у мальчика нет.

Поведение Боуэн похоже на синдром Мюнхгаузена. Это расстройство, при котором человек симулирует или специально вызывает у себя симптомы болезни. В настоящее время Кейлин Боуэн-Райт находится в тюрьме, а Кристофер — в органах социальной опеки.