Ученые рассказали, как улучшить память

Специалисты из Сассекского университета (Англия) провели исследование с участием улиток, благодаря чему удалось установить, что следует делать для успешного запоминания похожей информации, пишет Naked Science.

Когда человек знакомится с людьми, мозг зачастую не может корректно обработать информацию, в результате чего имена не запоминаются, а внешность стирается из памяти. Это происходит, как сообщили специалисты, из-за конкуренции за воспоминаний.

Ученые выбрали улиток в качестве испытуемых, поскольку их мозг по ключевым показателям совпадает с человеческим, хотя и устроен намного проще. Выяснилось, что моллюски при изучении похожих вещей использовали один и тот же нейрон. Как следствие, запоминался только один предмет. Однако как только улиток обучали разным задачам, в процессе были задействованы два отдельных нейрона, что приводило к хранению всех данных.

В связи с полученными данными ученые, для того чтобы улучшить память, рекомендуют переключаться между разными темами и стараться игнорировать идентичную информацию, которая идет подряд.