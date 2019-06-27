Как не пропустить воспаление легких

Пневмония, или воспаление легких — одно из самых опасных излечимых заболеваний. Ежегодно от него умирают даже крепкие молодые люди, причем не в глубинке, где до ближайшего врача двести километров по бездорожью, а в столице. Все дело в том, что начальные симптомы заболевания легко спутать с обычным гриппом, а также в том, что порой воспаление развивается стремительно. Поэтому важно не пропустить первые признаки.

Что такое пневмония

Это острое инфекционное воспаление нижних дыхательных путей, как правило развивающееся после контакта с пневмококком.

Лето — особенно опасно

Летом пневмонию часто не замечают, потому что в жару воспаления легких никто не ждет, а потливость и слабость списывают на усталость от зноя. Между тем как раз в жаркую погоду, когда мокрые потные люди пьют холодную воду, сидят на сквозняках и под кондиционерами, получить переохлаждение легче всего. Первые симптомы — высокая температура и кашель, сначала сухой, потом с мокротой. Потом присоединяется боль в грудной клетке и общий интоксикационный синдром: слабость, потливость, испарина, головная боль.

Нестандартные симптомы

Если организм ослаблен, высокой температуры воспаление легких может и не дать. В этом случае больной будет просто испытывать сильную слабость, испарину, возможно будет насморк или легкая боль под лопатками, затруднение дыхания.

Кто в зоне риска

Больше других подвержены болезни люди старше 55 лет, маленькие дети, трудоголики с нарушениями биологических ритмов, те, кто мало спит и чрезмерно утомляется и люди с хроническими заболеваниями.

Что делать

Если у вас сильная слабость и вы подозреваете, что воспаление в дыхательных путях спускается ниже, а в поликлинике к терапевту очередь и талончик взять не удается — берите медицинский полис и отправляйтесь в приемное отделение любой клинической больницы. Там сделают рентген легких и скажут, нужна ли госпитализация. Воспаление легких лечится антибиотиками, которые назначит врач. В тяжелых случаях могут назначить коктейль из лекарств. Главное — начать лечение вовремя.