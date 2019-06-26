Чипсы и пиццу назвали опасной для мужчин

У мужчины, которые едят много чипсов, пиццы и других переработанных продуктов, происходят негативные изменения репродуктивной функции. По утверждению ученых Гарвардского университета , у сильного пола снижается количество и жизнеспособность сперматозоидов, сообщает Independent.

В ходе исследования были проанализировано образцы спермы 3000 мужчин в возрасте от 19 лет. У представителей сильного пола, которые злоупотребляли так называемой вредной пище, было более чем на 20 млн сперматозоидов меньше, чем у тех, кто придерживался здорового питания в рационе. Специалисты пояснили, что это привело к ухудшению фертильности и риску бесплодия.

Помимо этих проблем, по словам ученых, фаст-фуд и сладкие напитки в рационе у мужчин ведут еще к ожирению, а также диабету. Между тем исследователи уверяют — возвращение к здоровому образу жизни поможет предотвратить многие проблемы со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией.

Напомним, ранее ученые протестировали влияние химикатов на организм. Оказалось, что бытовые товары ухудшают фертильность как у людей, так и у домашних собак.