6 аутоиммунных заболеваний, которые по-разному протекают у мужчин и женщин

При таких патологиях иммунная система воспринимает здоровые ткани и клетки как вредоносные и отторгает их.

Симптомы выработки антител у мужчин и женщин проявляются по-своему. К тому же, по статистике, женщины чаще страдают от аутоиммунных недугов, пишет bustle.com.

Системная красная волчанка у женщин сопровождается артритом, головными болями и феноменом Рейно — когда спазмы артерий ограничивают кровоток в пальцах рук и ног. С приходом менопаузы симптомы проявляются не так часто, однако область поражения соединительной ткани растет. У мужчин из-за волчанки возникают судороги, заболевания почек, проблемы с кожей и кардиореспираторные отклонения.

Синдром Шегрена, или «сухой синдром», это состояние, вызывающее сухость глаз и рта, так как иммунная система атакует слизистые оболочки, слезные протоки и слюнные железы. У мужчин первые симптомы появляются в более раннем возрасте, по сравнению с женщинами, у которых начало заболевания часто приходится на период после менопаузы. Мужчины с данным синдромом могут страдать от болезней легких, васкулита, лимфомы, к тому же имеют более высокий уровень антител, которые и вызывают проблемы со слизистой. У женщин чаще диагностируют депрессии, фибромиалгии и тиреоидит.

Аутоиммунный гипотиреоз, также известный как тиреоидит Хасимото, возникает, когда иммунная система атакует щитовидную железу и перестает вырабатывать достаточное количество гормонов. Со временем патология приводит к хронической усталости, замедлению сердечного ритма и когнитивным проблемам. У мужчин вероятность появления Хасимото ниже, однако болезнь протекает тяжелее из-за частой одышки и постоянной слабости. Аутоиммунный гипотиреоз у женщин может привести к бесплодию или дисфункции щитовидной железы после родов.

Аксиальный спондилит — аутоиммунное заболевание, которое поражает позвоночник. По статистике, мужчины страдают спондилитом позвоночника чаще, но у женщин болевые симптомы намного сильнее. Они сопровождаются воспалением сухожилий в пораженном месте.

Ревматоидный артрит — одно из самых распространенных аутоиммунных заболеваний — возникает у женщин в раннем возрасте и тяжелее поддается лечению. Зато у мужчин выше риск появления ревматических узелков и проблем с легкими.

Псориаз — аутоиммунное заболевание кожи и суставов: в результате слишком быстрого деления клеток дерма покрывается красными, сухими, шелушащимися пятнами. У женщин симптомы протекают легче и незаметнее, в отличие от мужчин.