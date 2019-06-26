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Названы главные пристрастия москвичей 

Мослента + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители столицы наиболее всего подвержены нехимическим зависимостям и пристрастиям. Об этом сообщила врач психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова, передает агентство «Москва» в среду, 26 июня.
В частности, среди москвичей распространена, в первую очередь, такая типичная городская привычка, как кофемания. Также в условиях мегаполиса формируется трудоголизм и зависимость от состояния комфорта — «тепличных условий, удобства».
По словам собеседницы агентства, горожанам свойственен алкоголизм и пристрастие к вкусной еде, в особенности, к сладкому. Вдобавок жители столицы склонны к избыточному просмотру новостей и присутствию в социальных сетях.
Шевцова уточнила, что также существует страсть к овощам и фруктам в определенный сезон — например, к клубнике в начале лета или арбузам и дыням осенью, — однако она не является патологией. «Просто человек нуждается в витаминах и полезных веществах, которые есть только в свежих сезонных овощах и фруктах», — заключила эксперт.
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Болезни и лекарства , Новости , АГН "Москва"
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