«Я сдирала с себя кожу»

В течение двух лет врачи не могли объяснить причину болезни пенсионерки, пока один эксперт не уточнил у нее информацию об уже прошедших операциях.

Даже незначительное событие способно перевернуть все с ног на голову — в этом Лесли Лавандер из штата Мэн сомневаться не приходится. Ее жизнь практически разделилась на две части: годы, где она жила, как живут обычные здоровые люди, и годы, где ее кожа рвалась от тонкости, нестерпимо зудела каждое мгновение и мешала нормально функционировать.

На свадьбу дочери в 2017 году 60-летняя Лесли пришла в темных штанах и топе с длинными рукавами — так легче скрыть истерзанное болезнью тело, которое не смогли вылечить ни специальные кремы, ни здоровое питание, ни антигистаминные препараты.

«Я могу вам помочь», — сказал в 2018 году пенсионерке Роджерс Дженкинс из Бостона, эксперт по пересадке печени, и изменил ее жизнь навсегда.

До него Лавандер прошла не один километр в поиске человека, который смог бы ей помочь. При рутинных осмотрах сначала у нее нашли повышенные уровень щелочной фосфатазы, который мог указывать на проблемы с печенью или костьми, позже дерматолог указывал на необходимость проведения кучи обследования, чтобы избежать подозрения на онкологию и аутоиммунные заболевания — и прописал ей стероидную мазь, которая истончила кожу Лаванды до такого состояния, что она начала рваться. Следом — черед анализов, компьютерных томографий, обследований на все еще подозревающийся рак, цирроз и холангит. Лесли даже предупреждали о возможной необходимости пересадки печенки через несколько нет из-за грозящей ей печеночной недостаточности.

Медицинское путешествие и бесконечные обследования сопровождались зудом и постоянной болью: ни один врач не мог дать четкий ответ и помочь. Однако Роджерс Дженкинс изменил это: он предложил ей вернуться в прошлое.

Лаванда вспомнила о проходившей много лет назад операции на желчном пузыре, во время которой хирург по ошибке зашил не тот печеночный желчный канал, приняв его за вспомогательный проток. Оказалось, что печень и была источником зуда, сообщает американское издание The Washington Post.

Роджерсу помогло и то, что незадолго до появления в его практике Лесли Лавандер он уже сталкивался с похожей ситуацией — пациентка точно также мучилась от зуда и не верила, что это может когда-то закончится.

Новая — и последняя — операция шла всего лишь 3,5 часа, за несколько дней измученная Лесли забыла про зуд, а еще через полгода она начала чувствовать себя так, словно не страдала от боли последние несколько лет.

«Никто не видел канарейку в угольной шахте», — пошутила Лесли и напомнила, что даже минимально инвазивная хирургия не означает быстрое выздоровление и отсутствие рисков.