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Страдающий редчайшим заболеванием «человек-дерево» захотел лишиться рук 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Globallookpress.com
В Бангладеше обладатель редчайшего диагноза Абул Бажандар (Abul Bajandar), прозванный «человеком-деревом», попросил ампутировать ему руки из-за невыносимой боли. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.
Бажандар страдает верруциформной эпидермодисплазией. Из-за болезни его тело покрылось огромным количеством бородавок, напоминающих кору дерева. С 2016 года 28-летний мужчина перенес 25 операций, чтобы удалить наросты.
В какой-то момент доктора уже посчитали, что победили болезнь, однако в мае 2018 года симптомы обострились. Состояние Бажандара сильно ухудшилось — теперь наросты почти полностью покрывают его ладони и ступни.
«Боль стала невыносимой. Я не могу спать по ночам. Я попросил хирургов ампутировать мне руки, чтобы я немного выдохнул», — признался бангладешец. Его мать Амина Биби (Amina Bibi) поддержала просьбу сына. «Как минимум, его избавят от боли. Сейчас он будто в аду», — объяснила она.
Пластический хирург Саманта Лал Сен (Samanta Lal Sen) отметила, что семь врачей встретятся во вторник, 25 июня, чтобы выработать для Бажандара оптимальное лечение. «Он выразил свое желание, — подчеркнула врач. — Однако мы подумаем, какое решение будет для него лучшим».
Премьер-министр страны заверил, что мужчине не придется платить за лечение.
Согласно медицинскому ресурсу uptodate, всего в мире был описан и зарегистрирован 501 случай этого редкого заболевания.
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Болезни и лекарства , Новости
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