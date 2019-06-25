Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Человек-дерево попросил ампутировать ему руки 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Обладатель редчайшего заболевания, которого уже успели прозвать "человеком-деревом", попросил врачей ампутировать ему руки. Об этом сообщает AsiaOne.
Заболевание, которым страдает житель Бангладеша по имени Бажандар, называется верруциформная эпидермодисплазия. Мужчина долгое время боролся с проблемой, которая вызывает появление огромного количества бородавок на теле, со временем они становятся похожи на кору дерева.
28-летний Бажандар пережил 25 операций по удалению наростов в период с 2016 года.
В какой-то момент врачи думали, что победили болезнь, однако весной 2018 года состояние мужчины сильно ухудшилось. Теперь бородавки почти полностью покрыли его ладони и ступни.
Он изъявил желание об ампутации рук, потому что не может больше терпеть боль, которая не дает ему даже спать.
Во вторник, 25 июня группа врачей соберется, чтобы обсудить варианты лечения для Бажандара. Премьер-министр страны заявил, что мужчине не придется платить за лечение.
Газета.Ru: последние новости
Главную причину отказа сердца нашли ученые Валуев уточнил, что у него акромегалия В США одобрена "женская "Виагра"
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Живительный рефлекс: ученые обнаружили неожиданную пользу зевания
Контрафакт в эстетической медицине: как уберечься от некачественных услуг
Чем опасен солнечный удар
Что делать после ожога борщевиком1
Названа главная опасность для женщин до 50 лет
Видео
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
01:23
Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет
Наука
00:37
Россиянам дали простые правила по выбору алкоголя
ЗОЖ
07:49
Как распознать предынфарктное состояние
ЗОЖ
01:52
Мужчины по всему миру теряют способность к зачатию
ЗОЖ
02:50
Растения, которые изгоняют паразитов из организма
Народная медицина
02:45
Что произойдет, если часто есть семечки
ЗОЖ
10:38
Назван самый смертоносный вид рака
Наука Болезни и лекарства
04:47
Почему томатный сок — «спасение» для сердечников
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение