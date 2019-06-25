Я краснею, я бледнею: чем опасен солнечный удар

Лето — пора отпусков и отдыха в жарких странах. Однако слишком долгое пребывание на солнце чревато солнечным ударом.

Его основные симптомы — вялость, тошнота и рвота, повышение температуры тела, нарушения пульса и судороги. Высокая влажность усугубляет состояние. Солнечный удар может закончиться комой и даже смертью.

Солнечный удар развивается при прямом воздействии солнечных лучей на человеческий организм. Инфракрасное излучение нагревает не только поверхностные слои кожи, но и более глубокие ткани, в том числе ткань головного мозга, обуславливая его поражение (расширение кровеносных сосудов, повышение проницаемости сосудистой стенки, вследствие чего жидкая часть крови покидает сосудистое русло и перемещается в межклеточное пространство, развивается отек тканей). Повышение кровенаполнения сосудов и отек окружающих тканей сопровождается сдавливанием мозгового вещества. Нервные клетки (нейроны) при этом начинают испытывать недостаток в кислороде, а при продолжительном воздействии повреждающих факторов начинают погибать. Это сопровождается нарушением чувствительности и двигательной активности, а также поражением сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, что обычно и становится причиной смерти человека.

Существует три степени солнечного удара. При легкой пострадавший находится в сознании, жалуется на слабость, головную боль и тошноту. У него учащаются пульс и дыхание, расширяются зрачки. При средней степени подскакивает температура, головная боль и тошнота усиливаются, а походка становится шаткой и неуверенной. Возможна кратковременная потеря сознания и кровотечения из носа.

Тяжелая форма солнечного удара развивается внезапно. Лицо пострадавшего горячее и красное, но потом становится бледным. Сознание может быть изменено, появляются галлюцинации, температура тела поднимается до 41—42°C. Летальность в таких случая может доходить до 20-30%.

У детей грудного возраста солнечный удар развивается очень бурно.

Общее состояние быстро ухудшается, температура тела повышается до 40-41°С, черты лица заостряются в связи с обезвоживанием, кожные покровы бледнеют, сознание помрачается, возникают судороги и развивается кома. Также наблюдаются понос и рвота. У детей старшего возраста клиническая картина солнечного удара сходна с таковой у взрослых.

Помимо детей особенно беречься стоит и пожилым людям: и у тех, и у других слабо работает естественная терморегуляция организма — способность теплокровных животных, в том числе и человека, поддерживать постоянную температуру тела независимо от температуры внешней среды. Также риск повышает прямое воздействие солнечных лучей на голову и наличие проблем со здоровьем, например, ожирения или гипертонии.

Рискуют курильщики и любители выпить на природе — эти привычки влияют на состояние сосудов и могут усугубить ситуацию.

Стоит отметить, что при солнечном ударе также происходит перегревание всего организма, в результате чего у пострадавшего могут отмечаться признаки не только солнечного, но и теплового удара. При повышении температуры воздуха более 37°С (то есть выше температуры тела) охлаждение отела начинает обеспечиваться исключительно за счет испарения влаги с поверхности кожных покровов. Однако это возможно только при «сухом» воздухе — избыточная влажность затрудняет этот процесс, приводя к перегреву организма. Следствием этого будет быстрое и выраженное повышение температуры тела, что и приведет к развитию теплового удара, сопровождающемуся нарушением функций многих жизненно важных органов и систем.

При тепловом ударе в организме накапливаются продукты жизнедеятельности, что приводит к интоксикации. Это сопровождается нарушением дыхания и кровообращения и может привести к острой сердечной недостаточности.

Чаще это происходит в душном, плохо проветриваемом помещении с повышенной влажностью, особенно если на человеке одежда, которая препятствует потоотделению. Тепловому удару подвержены в большей степени люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При подозрении на солнечный или тепловой удар пострадавшего следует отвести или отнести в прохладное место, освободить от лишней одежды и уложить, немного приподняв голову.

Стоит положить на голову человеку смоченную холодной водой ткань. По возможности приложить к затылку пузырь с холодной водой и обернуть тело холодной простыней. Можно положить мокрую ткань в область паха, под колени, в подмышечные впадины: в этих местах близко к поверхности тела подходят крупные сосуды.

При потере сознания можно использовать нашатырный спирт.

При повышении температуры можно дать пострадавшему жаропонижающее. При остановке дыхания необходимо вызвать скорую помощь, а в ожидании приступить к сердечно-легочной реанимации — проводить искусственную вентиляцию легких «рот в рот» и непрямой массаж сердца нажатием на грудину.

После оказания первой помощи рекомендуется вызвать врача. Особенно это важно в случае солнечного удара средней и тяжелой степени.

Также стоит помнить, что перегрев опасен обезвоживанием, от которого недавно пострадала канцлер ФРГ Ангела Меркель

От нехватки жидкости в организме женщину начало сильно трясти.

Воздействие высокой температуры значительно влияет на организм — снижается тонус вен, скорость кровотока в коже увеличивается в несколько раз при его снижении во внутренних органах. В результате уменьшается доставка кислорода к печени, почкам, кишечнику, скелетным мышцам и другим органам и системам, что затрудняет их работу. Длительное воздействие аномально высоких температур повышает и температуру крови, в результате снижается работоспособность сердечной мышцы. Жара вызывает обезвоживание организма, избыточное потение, изменение солевого состава и вязкости крови. В условиях жары изменяются практически все показатели состояния здоровья человека.

Основные симптомы обезвоживания — сильная жажда, низкое количество мочи и ее темно-желтый цвет, переутомление, слабость. При тяжелой форме обезвоживания — помрачение сознания, слабый пульс, снижение артериального давления, синюшность кожи и слизистых.

Среди неочевидных проявлений обезвоживания — раздражительность, подавленность, тревожность. При неожиданном появлении таких симптомов, особенно в жару, можно попробовать справиться с ними, выпив несколько стаканов воды.

Потеря 20—25% воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 10% от общего количества воды в организме. Поэтому в жару необходимо особенно внимательно следить за потреблением жидкости.