Что делать после ожога борщевиком

После контакта кожи с борщевиком Сосновского необходимо срочно закрыть ее от солнечных лучей одеждой или спрятаться в тень, место контакта промыть водой с мылом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Борщевик Сосновского — одно из самых распространенных растений в средней полосе России. Опасность этого крупного многолетнего растения заключается в том, что его сок при попадании на кожу человека может вызывать ожоги.

«После контакта человека с соком борщевика и последующего пребывания на солнце, образуются ожоги I-III степени. Причиной ожога являются вещества, содержащиеся в соке растения — кумарины и фурокумарины, которые нейтрализуют естественную защиту кожи от ультрафиолета», — отметил заведующий ожогового отделения Подольской городской больницы №2 Грайр Карапетян.

Он подчеркнул, что особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии — слепота.

По его словам, ожоги от борщевика проявляются спустя некоторое время. Основные симптомы — легкий зуд, покраснение кожи, появление пузырей, повышение температуры тела. Важно, что ядовитые компоненты даже через одежду способны поразить кожный покров.

«После контакта кожи с борщевиком необходимо срочно закрыть ее от солнечных лучей одеждой либо спрятаться в тень, смыть сок с кожи водой с мылом. При попадании сока на слизистую оболочку глаз и ротовой полости, необходимо их также промыть водой», — добавил Карапетян.

Отметим, что при появлении клинических симптомов необходимо обратиться к врачу, так как самолечение может привести к серьезным последствиям.

В Подмосковье ведется масштабная работа по борьбе с борщевиком Сосновского как химическим, так и механическим способом. В середине июня была завершена химическая обработка территорий вдоль дорог от данного сорняка. Химическую обработку борщевика провели с применением гербицидов, соответствующих государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, которые не наносят вред окружающей среде.